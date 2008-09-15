С Днем Победы!

«Мой интерес, собственно, привлекла не столько «Украина», сколько сами «украинцы», точнее загадочность и необъяснимость их появления на Русской земле. На протяжении долгих столетий для этнического обозначения населения нынешней «Украины» применялись термины «русские», «русский народ» и производные от них. В летописях, нормативных актах, художественных произведениях IX-XVII вв. никаких «украинцев» нет. Нет, собственно, и названия «Украина», а обозначается данная территория как «Малая Русь» или «Малороссия»
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Сегодня показывали замечательный фильм Михаила Ромма - "Обыкновенный фашизм". Аудитория в зале разделилась, и некоторые представители "молодого поколения" сказали, что это пропаганда и заказуха, что в фильме есть ряд неточностей типа говорят о Варшаве, а сами вроде как показывают "Краков"... Этих людей было немного, но было видно, что их объединяет некая общая точка зрения...
Сейчас идет разделение, и вкрываются многие моменты, которые были явно не видны, как когда на теле проступают язвы, которые уже давно были внутри. Очевидно, что наше общество далеко не здорово и поражено разделением, некоторые испытывают ненависть к власти в России и очень лояльны к тем диким проявлениям национализма и фашизма, которые мы наблюдаем в Украине. И эти споры, плевелы заражения - проникают в души русских людей, особенно того самого "молодого поколения", которое, как выясняется, уже обработали соответствующим образом в школе и институте. Оказывается, "пятая колонна" вовсю работает внутри, и очень много делается через учителей, которые заползая змеей в детские души, привлекая интересом, отравляют сознание наших детей - неофашистскими идеями и неоязычеством. Для таких детей уже нет Дня Победы, нету уже Родины и Церкви, все как бы считается оккупированным и чужим, а свое, революционное - живет в катакомбах и ждет своего часа, чтобы вырваться и разнести все начисто...
Самое главное - это люди. Ради этих людей, ради этих детей и их будущего - погибли 27 миллионов наших братьев и сестер. И мы не должны отдать на поругание то, что является основной ценностью и смыслом Победы. И государство сейчас полностью - на такой же позиции. Такой редкий момент - когда не нужно отмежовываться от власти, и нести свою тайную веру сквозь гонения и насмешки.
Я всех искренне поздравляю с Днем Победы, с 70-летием нашей Великой Победы над фашизмом. Но он не погиб, он живет изнутри и сейчас опять лезет, поднимает голову, вкрадывается в неокрепшие умы, отравляет душу ядом лжи и ненависти к людям. Потому что - как сказал Господь, обращаясь к адептам этого духа:
44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. (Иоан.8:44)
Фашизм - это оружие убийства людей в руках древнего человекоубийцы, и он хочет взять реванш, он готовит новые полки своего войска - обманутых и оскверненных ложью людей, которые по действию духа заблуждения - хотят и будут убивать. Они уже убивают в Украине и не скрывают этого. И они рвуться сюда, в Россию... Но наша Победа - это Христос, и победа над фашистской Германией - это звено в цепи многих славных побед, даровнных нам свыше, за стойкость, за веру, за любовь к ближнему и к Отчизне.
33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. (Иоан.16:33)
- говорит Господь. А значит - в вечности - все уже повержено и побеждено, враг пал и горит в огненном озере, правда восторжествовала и стала как на небе так и на земле! С Днем Победы! Победа над фашизмом дала миру свободу от антихриста, от Гитлеровского сатанинского режима. Это Победа над мировым господством тьмы. Тьма опять поднимает голову - теперь с другого конца света, но Победа будет за нами - с Нами Бог, кто против Него выстоит? С Днем Победы!