СТОЯНИЕ ЗА ИСТИНУ
Вернуться на главную

Карта сайта

 Рубрики
Новому пользователю 
НОВОСТИ 
ПРОРОЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК 
ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ 
ЭКУМЕНИЗМ 
ИУДЕЙСТВО 
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
АУДИО / ВИДЕО 
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ 
УКРАИНА ШЕНГЕНСКАЯ 
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 
ДРУГОЕ 

 Разное

 Облако тегов

 Поиск на сайте

 Наши партнеры

 Наши баннеры
 Управление подпиской
 Обратная связь
 Старая версия сайта
 Помощь сайту

 Реклама


 Реклама
Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

 Реклама
Русский Вестник
Православная
Ерошка
Русские идут!
Апокалипсис
РУССКОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ. Православие, самодержавие, народность

RSS1   RSS2

 Информер
Летописи обличают ложь об «Украине-Руси»-2



«Мой интерес, собственно, привлекла не столько «Украина», сколько сами «украинцы», точнее загадочность и необъяснимость их появления на Русской земле. На протяжении долгих столетий для этнического обозначения населения нынешней «Украины» применялись термины «русские», «русский народ» и производные от них. В летописях, нормативных актах, художественных произведениях IX-XVII вв. никаких «украинцев» нет. Нет, собственно, и названия «Украина», а обозначается данная территория как «Малая Русь» или «Малороссия»

 Форум
Перейти на форум сайта "Стояние за Истину"
Приглашаем Вас посетить наш форум. Для того, чтобы писать сообщения, нужно будет зарегестрироваться отдельно. Для чтения форума регистрация не нужна. Если что-то на форуме не работает - обращайтесь в раздел Обратная связь Присылайте на форум свои наблюдения и истории, лучшие из них будут опубликованы на сайте.




 Последние новости

С Днем Победы!

НОВОСТИ → Православно-патриотические новости

Теги:

 

 Действия
Печатать страницу   
Отправить другу   
Добавить в избранное   
Обсудить на форуме   

Сегодня показывали замечательный фильм Михаила Ромма - "Обыкновенный фашизм". Аудитория в зале разделилась, и некоторые представители "молодого поколения" сказали, что это пропаганда и заказуха, что в фильме есть ряд неточностей типа говорят о Варшаве, а сами вроде как показывают "Краков"... Этих людей было немного, но было видно, что их объединяет некая общая точка зрения...

Сейчас идет разделение, и вкрываются многие моменты, которые были явно не видны, как когда на теле проступают язвы, которые уже давно были внутри. Очевидно, что наше общество далеко не здорово и поражено разделением, некоторые испытывают ненависть к власти в России и очень лояльны к тем диким проявлениям национализма и фашизма, которые мы наблюдаем в Украине. И эти споры, плевелы заражения - проникают в души русских людей, особенно того самого "молодого поколения", которое, как выясняется, уже обработали соответствующим образом в школе и институте. Оказывается, "пятая колонна" вовсю работает внутри, и очень много делается через учителей, которые заползая змеей в детские души, привлекая интересом, отравляют сознание наших детей - неофашистскими идеями и неоязычеством. Для таких детей уже нет Дня Победы, нету уже Родины и Церкви, все как бы считается оккупированным и чужим, а свое, революционное - живет в катакомбах и ждет своего часа, чтобы вырваться и разнести все начисто...

Самое главное - это люди. Ради этих людей, ради этих детей и их будущего - погибли 27 миллионов наших братьев и сестер. И мы не должны отдать на поругание то, что является основной ценностью и смыслом Победы. И государство сейчас полностью - на такой же позиции. Такой редкий момент - когда не нужно отмежовываться от власти, и нести свою тайную веру сквозь гонения и насмешки.

Я всех искренне поздравляю с Днем Победы, с 70-летием нашей Великой Победы над фашизмом. Но он не погиб, он живет изнутри и сейчас опять лезет, поднимает голову, вкрадывается в неокрепшие умы, отравляет душу ядом лжи и ненависти к людям. Потому что - как сказал Господь, обращаясь к адептам этого духа:

44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
(Иоан.8:44)

Фашизм - это оружие убийства людей в руках древнего человекоубийцы, и он хочет взять реванш, он готовит новые полки своего войска - обманутых и оскверненных ложью людей, которые по действию духа заблуждения - хотят и будут убивать. Они уже убивают в Украине и не скрывают этого. И они рвуться сюда, в Россию... Но наша Победа - это Христос, и победа над фашистской Германией - это звено в цепи многих славных побед, даровнных нам свыше, за стойкость, за веру, за любовь к ближнему и к Отчизне.

33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.
(Иоан.16:33)

 - говорит Господь. А значит - в вечности - все уже повержено и побеждено, враг пал и горит в огненном озере, правда восторжествовала и стала как на небе так и на земле! С Днем Победы! Победа над фашизмом дала миру свободу от антихриста, от Гитлеровского сатанинского режима. Это Победа над мировым господством тьмы. Тьма опять поднимает голову - теперь с другого конца света, но Победа будет за нами - с Нами Бог, кто против Него выстоит? С Днем Победы!

Комментарии     Оставить свой комментарий

Оставить свой комментарий

Облако тегов

#Путинвведивойска Агафангел антиНАТО антихрист апостасия Афон война с Грузией Глобализация глобальное потепление Диомид единая валюта Еженедельный обзор событий в газете МИР Запад и Украина инн Ипполит клонирование Коллаборационисты-гитлеровцы мировое правительство Мировой финансовый кризис Наказание Западом НАТО новости Православной Церкви Объявления Оптинские старцы Патриарх Кирилл Подвижники Покаяние Руси Прививки Проповеди пророчества Путин русский патриот св Царь Николай II Святые Отцы сионизм солнечная активность Союз православных Братств Союз Русского Народа старец Николай Гурьянов старец Рафаил (Берестов) тайна беззакония Третий Храм третья мировая война Украинская автокефалия Украинские "гауляйтеры" украинский кризис Украинство против Святой Руси чипы под кожу Число зверя чудеса Чуркин штрих-код и 666 Экуменизм электронный паспорт Ювенальная юстиция
▪ 09.05.2015 - С Днем Победы!
▪ 09.05.2014 - С Днем Победы!
▪ 22.04.2014 - Христос Воскресе!
▪ 12.01.2013 - Помолитесь о упокоении новопреставленного Архимандрита Гавриила
▪ 04.10.2012 - Святое дело - Родине служить
▪ 04.10.2012 - Госдума защитит Россию от иностранцев
▪ 04.10.2012 - Предстоятель Русской Церкви возглавил молебное пение в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени перед Храмом Христа Спасителя
▪ 29.10.2011 - О необходимости соборной молитвы…
▪ 17.08.2011 - Повторное ВОЗЗВАНИЕ Нижегородцев к Гражданам Великороссам
▪ 24.04.2011 - Христосъ Воскресе!
▪ 09.05.2010 - С Днем Победы!
▪ 04.04.2010 - Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
▪ 06.01.2010 - С Рождеством Христовым!
▪ 05.12.2009 - Год назад скончался Святейший Патриарх Алексий II
▪ 20.11.2009 - В храме на юге Москвы убит священник, боровшийся с тоталитарными сектами
▪ 19.04.2009 - Христос Воскресе!
▪ 12.04.2009 - Благословен Грядый во Имя Господне!
▪ 05.12.2008 - Скончался Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй
▪ 01.10.2008 - Последний российский император Николай II и члены его семьи реабилитированы
▪ 15.09.2008 - Под Чугуевом открывается храм Святых Царственных мучеников
▪ 15.09.2008 - День победы над Чубайсом: полковник Квачков на свободе!
▪ 15.09.2008 - Харагун – позор русского народа
▪ 15.09.2008 - ЖЕНЩИНЫ ВПЕРВЫЕ ЗА ТЫСЯЧУ ЛЕТ ПРОНИКЛИ НА АФОН
▪ 06.05.2008 - Эта книга называется -- Великая Отечественная война...
▪ 26.04.2008 - Христос Воскресе!
▪ 23.04.2014 - 1 МАРТА 2008 года - МОЛИТВЕННОЕ СТОЯНИЕ И МИТИНГ НА ТРИУМФАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ
▪ 05.01.2008 - Поздравляем с наступающим Праздником Рождества Христова!
▪ 03.11.2007 - Русский марш – Крестный ход
▪ 11.07.2007 - ЕДИН ЛИ БОГ У ПРАВОСЛАВНЫХ И ЖИДОВ?
▪ 28.06.2007 - ДИАКОН РПЦЗ ОТЕЦ НИКОЛАЙ ЛЕНКОВ СОСЛУЖИЛ В ХРАМЕ СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА В МОСКВЕ И ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖИ

Наш сайт сейчас переведен на новый сервер. Мы тратим очень много средств на его содержание. Если у Вас есть желание и возможность - помогите нам сейчас поддержать сайт в рабочем состоянии.





ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU
Рейтинг@Mail.ru
Каталог христианских сайтов Для ТЕБЯ
Союз образовательных сайтов
Яндекс цитирования
1999-2015. Все права защищены.
При перепечатке обязательна ссылка на http://www.zaistinu.ru