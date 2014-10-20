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Второе выступление по поводу АМКА



От редакции «Православного Апологета»: Мы полностью разделяем позицию архимандрита Саранти Саранту, который в отличие от архим. Георгия (Капсанис) не уклонился от более тщательного разбора проблемы, выявления ее опасности для православного христианина. И она состоит, как совершенно заметил архим. Саранти, вовсе не в наличии числа 666 или нет при использовании присвоения цифрового номера, а в самом принципе присвоения номера-имени в глобальной электронной системе, которое и является возможно одной из последних этапов в установлении перед пришествием самого антихриста, царства антихриста. И дело пастырей вовсе не замалчивать об этой проблеме, как это часто делается у нас, а пастве, верующим напоминать о том критическом времени в которое приходится нам жить.

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Митрополит Иларион: Электронные паспорта ведут к полному контролю над человеком

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ → Паспорта, карты, чипы

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«Секуляризация под видом демократизации в действительности высвободила в европейском сверхгосударстве, являющемся культурным наследником Римской империи, колоссальную энергию властного подчинения. Эта кипучая энергия сегодня стремится окончательно порвать с христианством, сдерживавшим ее тоталитарные импульсы в течение семнадцати веков», - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, выступая на Папском Богословском факультете Южной Италии в пригороде Неаполя. Об этом сообщает Интерфакс-Религия.

Врезультате, как отметил архипастырь, эта энергия бессознательно стремится к установлению «абсолютной диктатуры, которой потребуется установление полного контроля над каждым членом общества».

«Не к этому ли мы идем, "в целях безопасности" соглашаясь на обязательное введение электронных паспортов, всеобщей дактилоскопии и повсеместное насаждение фотокамер? Ведь все это можно легко использовать и в других целях, которые также можно приписать "усилению мер безопасности"», - заявил он.

По мнению митрополита, сегодня в странах Запада провозглашается деструктивная свобода от нравственных начал, общечеловеческих ценностей, вместо уважения к чувствам других людей "она проповедует вседозволенность, игнорирующую убеждения и ценности большинства", утверждает принцип неудержимого удовлетворения человеческих страстей и пороков.

«Агрессивный настрой такой ложно понятой свободы приближает ее к тоталитаризму эпохи гонений (на первых христиан - "ИФ") и безбожию XX века. "Тоталитарная свобода", основанная на человеческих страстях, возвращает нас во времена язычников, пусть и в более лукавой и изощренной форме», - заявил он.

По словам представителя Церкви, «воинствующее безбожие, нередко в самых уродливых и гротескных формах, вновь подняло голову и смело заявило о себе на просторах Европы».

«И вот уже мы видим, как по Лондону разъезжают автобусы с надписями "Бога нет, наслаждайся жизнью" или "Ты гей, гордись этим". Слышим о том, как в Париже дубинками и слезоточивым газом разгоняют демонстрацию сторонников традиционных семейных ценностей, не желающих усыновления детей однополыми парами. Становимся свидетелями того, как на амвоне главного храма Москвы появляются кощунницы, своими действиями вызывающие одобрение некоторой части общества, и как потом аналогичное действо разыгрывается в парижском Нотр-Даме», - констатировал он.

Справка.

Выпуск электронных удостоверений личности начнется с 2016 года. До 2025 года россияне будут пользоваться и электронными, и бумажными паспортами. Полная замена документов в их действующем формате должна завершиться в 2030 году. На электронной карте будут размещены фотография, имя, фамилия и отчество, информация с адресом на специальном чипе, ИНН, страховой номер, цифровая подпись, а также оставлено место для отпечатков пальцев.

Каждому, кто до 1 января 2015 года не обратится с письменным отказом от УЭК в соответствующие органы, такой документ будет выдан в автоматическом порядке.

20 октября 2014 года

 

P.S. Примечание от редакции "Стояние за Истину". Как говорится в статье Электронный рай с УЭК отложен! - Гос. Дума приняла Указ, отложивший внедрение УЭК, и таким образом, последний абзац статьи выше не должен пугать тех, кто не написал отказ.

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