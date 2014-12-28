Электронный рай с УЭК отложен!

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Государственная Дума в трёх чтениях за три рабочих дня 12, 15 и 16 декабря 2014 года внесла поправки в Федеральный закон № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и перенесла срок обязательного ввода УЭК (универсальной электронной карты) на два года (закон № 391791-6, статья 5). УЭК будут изготавливать и вручать всем, кто от неё не отказался, уже не с 01.01.2015, а с 01.01.2017.

Ура! Свыше ста тысяч подписей граждан против УЭК, сто пикетов-стояний у здания Московской областной Думы под лозунгами «НЕТ УЭК – универсальному электронному концлагерю!», два года работы депутатов КПРФ в Московской областной Думе и Государственной Думе, десятки тысяч отказов от УЭК в разных регионах России за 60 дней ноября-декабря 2014, фильмы Г.И. Царёвой и выступления Координационного комитета против УЭК во многих городах России, публикации в газетах КПРФ и нашей «Подмосковной правде», коллективное обращение граждан Крыма и десять тысяч подписей протеста, собранных в Крыму в ноябре 2014 года, неоднократные выступления депутата КПРФ Федоткина В.Н. в Госдуме и СМИ - всё это предшествовало такому блистательному перенесу сроков внедрения УЭК.

Электронный рай с УЭК отложен. С.И. Зинина Мы благодарим всех, кто выразил свою активную гражданскую позицию! Особенная благодарность гражданам Подмосковья, которые распространяли информацию об УЭК среди родных, знакомых и незнакомых, от всей души благодарим тех, кто дружно отказывался от УЭК в многофункциональных центрах (МФЦ), не жалея времени и сил на поиски МФЦ (они есть не во всех городах).

В проекте УЭК неприятно изумляет многое: изготовление и выдача УЭК всем гражданам, независимо от возраста; граждане, не желающие участвовать в проекте УЭК должны писать заявление-отказ от УЭК в течение небольшого ограниченного срока (60 дней); гражданам, родившимся после этого срока, УЭК выдадут обязательно; принудительное прикрепление граждан к банкам; разрешение банкам собирать всю информацию о гражданах в любых учреждениях для изготовления УЭК; принципиальная доступность персональных данных о гражданах (в магазинах, транспорте, медицинских учреждениях, банках) для непрерывной работы с электронной картой; возможность несанкционированного доступа к универсальной электронной карте и искажения информации; дороговизна проекта; использование иностранного программного и электронного оборудования – то есть автоматическая передача всей информации о гражданах неопределённому кругу лиц, в том числе и иностранных; крайне низкая информированность граждан о проекте УЭК; неизбежная необходимость чипирования граждан для повышения безопасности работы УЭК и т.д.

К сожалению, проект УЭК не единственная электронная задумка правительства РФ. Недавно в Госдуму внесён законопроект об электронной биомедкарте (обязательная сдача отпечатков пальцев и ладони, генома и ещё 24 составляющих). ФМС обсуждает проект электронного паспорта. В настоящее время, похоже, все эти электронные задумки могут принести человеку и стране только вред. Вор или мошенник легко преодолеет электронные барьеры - не зря электронное мошенничество стало самым частым в мире. А простой человек станет лёгкой добычей охотников и за его деньгами, и за его здоровьем, и за его жизнью. Поэтому наш протест продолжается. Каждый четверг с 12 до 17 часов стоят пикеты у здания Московской областной Думы. Мы собираем подписи протеста, мы будем готовить новые поправки в законы, мы ждём участия всех в борьбе с надвигающимся электронным злом: пишите письма, чтобы вразумить органы власти - местные, региональные, федеральные. Мы верим – победа будет за нами!

Депутат Московской областной Думы С.И. Зинина,

28.12.2014 г.

http://protivkart.org/main/6094-elektronnyy-ray-s-uek-otlozhen-si-zinina.html

От редакции сайта (редакция издательства "Благословение" - прим.ред.),

Поздравляем всех православных с очередной духовной победой! Всех, кто молился о Божией помощи в проблеме УЭК. Всех, кто писал письма руководству страны и в организации, связанные с внедрением УЭК. Всех, кто лично работал с депутатами и участвовал в подготовке Закона, содержащего изменение сроков внедрения УЭК. Всех, кто писал свои заявления с отказом от УЭК в адрес соответствующих уполномоченных организаций!

Что делать сейчас? Власть должна знать, что часть населения против УЭК. Поэтому всем, кто ещё не написал или не успел отправить свои отказы от УЭК, следует отправить их в ближайшие месяцы. Надо помнить, что УЭК не ликвидирована как институт. Пока только перенесен срок его внедрения до 1 января 2017 года. Значит нам надо продолжать делом и молитвой отстаивать свои религиозные взгляды!

перпечатано с сайта http://blagoslovenie.ru/uek_i_elektronnyj_pasport/elektronnyj_raj_s_uek_otlozhen/

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03.02.2015 / одуванчик Божий

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