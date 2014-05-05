СТОЯНИЕ ЗА ИСТИНУ
Вернуться на главную

Карта сайта

 Рубрики
Новому пользователю 
НОВОСТИ 
ПРОРОЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК 
ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ 
ЭКУМЕНИЗМ 
ИУДЕЙСТВО 
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
АУДИО / ВИДЕО 
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ 
УКРАИНА ШЕНГЕНСКАЯ 
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 
ДРУГОЕ 

 Разное

 Облако тегов

 Поиск на сайте

 Наши партнеры

 Наши баннеры
 Управление подпиской
 Обратная связь
 Старая версия сайта
 Помощь сайту

 Реклама


 Реклама
Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

 Реклама
Русский Вестник
Православная
Ерошка
Русские идут!
Апокалипсис
РУССКОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ. Православие, самодержавие, народность

RSS1   RSS2

 Информер
"Разрушить" Россию – или только "покалечить"?



Сегодня, по итогам событий прошедших месяцев, нет никаких сомнений в том, что Вашингтон приступил к реализации некоего плана – с целью если не "разрушить", то очень жестко "покалечить" Россию.

 Форум
Перейти на форум сайта "Стояние за Истину"
Приглашаем Вас посетить наш форум. Для того, чтобы писать сообщения, нужно будет зарегестрироваться отдельно. Для чтения форума регистрация не нужна. Если что-то на форуме не работает - обращайтесь в раздел Обратная связь Присылайте на форум свои наблюдения и истории, лучшие из них будут опубликованы на сайте.




 Последние новости

В Украине обявлен геноцид русского священства

НОВОСТИ → Украинский кризис

Теги:

 

 Действия
Печатать страницу   
Отправить другу   
Добавить в избранное   
Обсудить на форуме   

Здравствуйте.

Молния! В селе Борисовка Киевской обл. захвачен храм. УПЦ МП. Взломали двери храма. Настоятеля, о.Анатолия вывезли в неизвестном направлении. Перед захватом о.Анатолия принуждали перейти в УПЦ КП.

Похоже, начинается реализация геноцида по конфессиональной принадлежности. Листовки УПА тому свидетельство. 

Комментарии     Оставить свой комментарий

Оставить свой комментарий

Облако тегов

#Путинвведивойска Агафангел антиНАТО антихрист апостасия Афон война с Грузией Глобализация глобальное потепление Диомид единая валюта Еженедельный обзор событий в газете МИР Запад и Украина инн Ипполит клонирование Коллаборационисты-гитлеровцы мировое правительство Мировой финансовый кризис Наказание Западом НАТО новости Православной Церкви Объявления Оптинские старцы Патриарх Кирилл Подвижники Покаяние Руси Прививки Проповеди пророчества Путин русский патриот св Царь Николай II Святые Отцы сионизм солнечная активность Союз православных Братств Союз Русского Народа старец Николай Гурьянов старец Рафаил (Берестов) тайна беззакония Третий Храм третья мировая война Украинская автокефалия Украинские "гауляйтеры" украинский кризис Украинство против Святой Руси чипы под кожу Число зверя чудеса Чуркин штрих-код и 666 Экуменизм электронный паспорт Ювенальная юстиция
▪ 07.10.2014 - В Украине обявлен геноцид русского священства
▪ 31.08.2014 - Образец заявления по законному отказу от мобилизации
▪ 12.08.2014 - Покушение на В.В.Путина?!
▪ 28.07.2014 - Теракты готовят по всей Украине
▪ 28.07.2014 - Внимание: в Павлограде возможна провокация!
▪ 26.07.2014 - Хунта хватает в армию священников и монахов
▪ 26.07.2014 - Жертвы и разрушения: 25 и 26 июля Луганск подвергся самым страшным обстрелам «Градами» и артиллерией (фото лента)
▪ 26.07.2014 - Минобороны РФ: Украинская армия использовала на юго-востоке страны фосфорные бомбы
▪ 14.07.2014 - Что ждёт Россию, если Путин введёт войска
▪ 09.07.2014 - Верх цинизма от нацистов : В киевском ресторане на Майдане подают запечённых «Колорадов по-одесски»
▪ 06.07.2014 - СМС священника: Киевские нацисты зачищают населённые пункты "Градами" дотла
▪ 27.06.2014 - Demo in Berlin: Kein Frieden mit NATO und EU - Митинг в Берлине против политики ЕС и США в Украине
▪ 31.05.2014 - Александр Власов: интервью перед смертью
▪ 31.05.2014 - В Днепре прощаются с Николаем Леоновым
▪ 05.05.2014 - Внимание: боевики «Правого сектора» получили у милиции адреса освобожденных сегодня в Одессе людей и собираются добить тех, кого не добили 2 мая
▪ 05.05.2014 - Клаус: Запад и США спровоцировали на Украине неразрешимый конфликт
▪ 05.05.2014 - Эрик Денесе: Мир наизнанку
▪ 16.06.2014 - Американский обозреватель: Обама вовлекает Россию в кровавую войну
▪ 03.05.2014 - Чуркин: РФ требует от Запада отказаться от разрушительной политики в отношении Украины
▪ 01.05.2014 - На немецкие СМИ обрушился шквал критики за ложь о «плохой» России
▪ 30.04.2014 - МУЧЕНИК - Десантник убит за отказ стрелять в русских
▪ 15.06.2014 - Интервью Сергея Лаврова RT: Ничего из того, о чем мы договорились в Женеве, киевские власти не выполнили
▪ 19.05.2014 - Пентагон признал, что имитация атаки Су-24 на эсминец ВМС США произвела деморализующий эффект на экипаж корабля

Наш сайт сейчас переведен на новый сервер. Мы тратим очень много средств на его содержание. Если у Вас есть желание и возможность - помогите нам сейчас поддержать сайт в рабочем состоянии.





ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU
Рейтинг@Mail.ru
Каталог христианских сайтов Для ТЕБЯ
Союз образовательных сайтов
Яндекс цитирования
1999-2015. Все права защищены.
При перепечатке обязательна ссылка на http://www.zaistinu.ru