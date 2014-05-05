В Украине обявлен геноцид русского священства

В Украине обявлен геноцид русского священстваНОВОСТИ → Украинский кризис →
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Здравствуйте.
Молния! В селе Борисовка Киевской обл. захвачен храм. УПЦ МП. Взломали двери храма. Настоятеля, о.Анатолия вывезли в неизвестном направлении. Перед захватом о.Анатолия принуждали перейти в УПЦ КП.
Похоже, начинается реализация геноцида по конфессиональной принадлежности. Листовки УПА тому свидетельство.
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