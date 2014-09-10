Из множества действующих сегодня патриотических организаций, в том числе стоящих на православной основе, Союз Русского Народа занимает особое место, имея историческую и духовную преемственность и молитвенников в виде сонма его учредителей и членов, а ныне прославленных святых, предстоящих у Престола Божия и молящихся о нас и возрождение Державы.
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По молитвам умирающего священника - кассетные бомбы не взорвались
“Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем”. Мученическая кончина протоиерея Владимира Креслянского
31 июля в результате бомбардировки украинской армией Луганска запрещенными кассетными бомбами погиб протоиерей Владимир Креслянский, клирик Свято-Георгиевского храма (Серова, 170). У него осталось пятеро детей.
Отец Владимир, будучи смертельно ранен, стоя на коленях до последнего читал молитву, чтобы остальные кассетные бомбы, спускающиеся на парашютах, не разорвались. Господь явил чудо по молитвам умирающего священника — неразорвавшиеся бомбы плавно вошли в землю.
Но это не просто чудо, а чудознаменательное.
В центре Луганска стоит храм иконы Божией Матери «Умиление». 31 июля в 19.30 после вечерней службы именно из этого храма о. Владимир вышел на улицу и направился домой.
Был канун праздника одного из самых почитаемых на Руси святых преподобного Серафима Саровского: 1 августа празднуется обретение его мощей, случившееся в 1903. Церковный день начинается накануне с 17 часов, то есть вечером 31 июля свой молитвенный подвиг о. Владимир совершил в сам праздник Саровского чудотворца.
Подходя к улице Чапаева, он вдруг увидел в небе бомбардировщик, который сбросил восемь 500-килограммовых кассетных бомб на парашютах. Эти бомбы взрываются при подлете к земле, когда срабатывает соответствующий датчик. Так увеличивается их поражающий эффект. Вокруг густонаселенный район, много жилых домов. Время, когда на улице много прохожих. Обычно стреляют и бомбардируют либо ночью, либо рано утром.
После взрыва первых двух бомб батюшка получил тяжелое ранение в грудь и левую руку. Зажимая рану в груди о. Владимир вышел из прохода между домами на ул. Чапаева. Встал на колени и начал молиться, крестясь здоровой правой рукой. Остальные шесть кассетных бомб, падавшие на жилой район, не взорвались. Больше никто не погиб.
Так о. Владимир сподобился кончины в день памяти преподобного Серафима Саровского и почил, стоя на коленях, так же, как много лет до этого великий святой. В 1833 году о. Серафим умер во время молитвы, стоя на коленях перед иконой Божьей Матери «Умиление» (!), положив руки на подставку и опустив на них голову.