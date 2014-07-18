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Решение заочного совещания руководителей малороссийских отделов и групп СРН по результатам прошедшей внутри СРН публичной дискуссии и сложившейся в результате этого ситуации.

Ознакомившись с «Открытым письмо К.Ю. Душенову по поводу статьи «Воины света» в параллельной России» и содержанием ее обсуждения в Главном Совете СРН, а также материалами полемики на Форуме СРН и сайте Харьковского отдела, совещание пришло к следующим выводам.

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Покушение на В.В.Путина?!

НОВОСТИ → Украинский кризис

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Первоначально рассматривались две наиболее вероятные версии этой катастрофы: лайнер был сбит вследствие случайного запуска ракеты с украинского зенитного комплекса «Бук». Или это была сознательная провокация ВСУ, имеющая целью подтолкнуть НАТО к прямому участию в гражданской войне на Украине, поскольку сейчас украинская армия терпит тут серьезное поражение.
 
Однако ближе к вечеру в российские СМИ из неназванного «компетентного источника» была вброшена еще одна версия этого события. Этот источник считает случившееся «неудавшемся покушением на Президента России В.В.Путина». Дело в том, что его самолет (борт номер 1) и малазийский лайнер почти в одно и то же время пересекались в одном и том же месте (над Варшавой), поэтому, по-видимому, цель была перепутана. И вместо президентского самолета был сбит пассажирский лайнер.
 
Мне эта версия кажется наиболее вероятной. Ведь свидетели трагедии упорно утверждают, что Boeing 777 был сбит каким-то истребителем. Однако последний - это не бездушная ракета, могущая случайно поразить гражданскую цель. В истребителе сидит живой человек – летчик, который прекрасно видит, что перед ним пассажирский лайнер. Поэтому заставить такого летчика сбить самолет, уничтожив 300 пассажиров, с целью провокации – достаточно сложно даже за очень большие деньги. Любой пилот понимает, что его за это в лучшем случае будут судить, как военного преступника, а в худшем – попросту ликвидируют, как нежеланного свидетеля.
 
А вот зато заставить уничтожить Президента России, сбив его самолет, можно и без всяких денег. Достаточно найти в украинских ВВС хорошо идеологически мотивированного летчика, что наверняка вполне возможно. Ведь ныне, когда украинские политики и СМИ наперебой обвиняют во всех своих бедах Россию и лично ее Президента В.В.Путина, которого они зачастую по аналогии с Гитлером называют «Путлером», считая его «абсолютным злом», вполне естественно, что в чьей-то воспалённой голове мог появиться план «ликвидации этого абсолютного зла». Причем вполне возможно, что этот план появился даже не на высшем, а на низовом уровне, отсюда и фатальная ошибка в выборе цели.
 
Впрочем, что было на самом деле, покажут дальнейшие события. Поскольку свидетели утверждают, что сбивший лайнер истребитель сам был сбит донецкими ополченцами, то, возможно, его пилот будет вскоре взят в плен и даст показания.
 
Как бы там ни было, но очевидно, что трагедия гражданской войны на Украине приобретает все более и более зловещий характер.
 
P.S. Версию, что Боинг сбили ополченцы, я сразу исключаю, как заведомо несостоятельную. Поскольку а) у них попросту нет оружия для поражения воздушных целей, летящих на такой высоте; б) им это абсолютно не надо, и они в этом совершенно не заинтересованы.
 
Протоиерей Георгий Городенцев, кандидат богословия, Одесса
http://ruskline.ru/news_rl/2014/07/18/pokushenie_na_vvputina/

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