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Летописи обличают ложь об «Украине-Руси»



«Русь» и «русский». Именно так самоопределяли себя жи­тели Руси в то далекое от нас время. Не называли они себя «малороссами», «ве­ликороссами», «восточными славянами», «южнорусской народностью» или «севернорусской», «россиянами» и уж тем бо­лее «украинцами». Все эти термины - изобретение нового времени и с научной точки зрения не имеют никакого права на внедрение «задним числом» в предшествовавшие эпохи. Для установления истины нам важно то, что Русский Нарой изначально идентифицировал свою наци­ональность как Русскую и не дробил, не делил ее ни на какие «ветви». Поэтому в целях восстановления объективной кар­тины прошлого мы должны раз и навсегда отвергнуть терминологические спекуляции на эту тему либерально-коммунистической и украинской историографии, как псевдонаучные и антиисторические.

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ЧУДО СИЯНИЯ ОТ ИКОНЫ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ. Дух дышит, где хочет.

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Теги: чудеса

 

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29 марта 2014г. в храме Иова Почаевского (г.Дрогобыч, Львовской области), в субботу служились особые службы и усиленные покаянные молитвы ко Господу Иисусу Христу. Еще утром, настоятель нашего храма,  о. Николай, как от потом свидетельствовал, почувствовал некоторое безпокойство, словно какая-то сила заставляла его поворачиваться в сторону иконы Новомучеников, которая в тот момент висела за престолом  в алтаре. Он ощущал силу, исходящую из этой иконы, и он неоднократно обращал свой взор к этой иконе. Вечернюю службу в этот же день проводил другой священник, о. Владимир. Когда во время богослужения был погашен свет, горели только предиконные лампады и свечи, вдруг прихожане увидели, как икона Новомучеников и Исповедников Российских стала светиться фосфоресцирующим светом, как от неоновой лампы.

Удивленные, как зачарованные, прихожане начали смотреть на икону и еще более усиленно молиться. Вдруг, из середины иконы брызнул пучок яркого света, такого, как обычно бывает от фотовспышки. Этот свет озарил весь храм, стало светло, как днем в яркий солнечный день. Это продолжалось какое-то время, и священник, который в это время молился в алтаре, вышел и спросил у прихожан, кто фотографирует в храме. Испуганные прихожане ответили, что этот свет исходил от иконы, что немало удивило и самого священника. На следующий день, в воскресенье, верующие, которые пришли на утреннюю службу, узнали об этом чуде. Это заставило всех нас задуматься, что хотела поведать нам икона, о чем предупредить.

Тогда еще не случились ужасные трагедии в Одессе, Мариуполе, на Донбассе, повлекшие за собой столько жертв на нашей многострадальной земле. Вот так чудесная икона Новомучеников и Исповедников Российских предупредила нас о грядущих потрясениях и бедах. Весть о чуде в нашем храме облетела всю округу. Многие жители захотели приложиться к иконе и помолиться около нее. В то же воскресенье о. Николай и все мы отслужили службу и молились Новомученикам и Исповедникам Российским. Вскоре к нам в храм приехала группа курортников из Донецка, которые лечились в Трускавце, недалеко от Дрогобыча. Они хотели услышать свидетельство о чуде от этой иконы и приложиться к ней.

О. Николай, после службы собрал эту группу у иконы и рассказал донетчанам об этом чуде. Вдруг одна женщина из этой группы стала невыносимо кричать и бесноваться. О. Николай снял икону со стены и возложил ее на эту бедную женщину. Под действием благодати, исходящей от иконы, она постепенно начала успокаиваться и приходить в себя. Впоследствии о. Николай исповедал и причастил ее. С этим она и уехала к себе в Донецк. Дальнейшая судьба этой женщины мне не известна. Вот так, еще раз икона показала всем нам свою целебную и чудодейственную силу. Сейчас эта икона благоговейно перенесена в верхний храм и установлена у алтаря и Голгофы, с тем, чтобы как можно больше людей могли подойти к ней, помолиться к ней и попросить помощи. Думаю, что чудо, происшедшее в нашем храме, есть проявление величайшей милости Господней и Богородицы ко всем нам многогрешным и напоминание о том, как нам необходимо всеми своими устремлениями быть с Церковью и Богом, Матерью Божией, чтобы пережить это страшное время, в котором нам довелось жить.

 

р.Б. Л. 

г. Дрогобыч, Львовская обл. 2 августа 2014г.

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