"Разрушить" Россию – или только "покалечить"? НОВОСТИ → США против России → Теги: Действия Печатать страницу Отправить другу Добавить в избранное Обсудить на форуме В восьмидесятые годы администрация Рональда Рейгана реализовала "План экономического и финансового уничтожения Советского Союза". Какие стратегические разработки сегодня воплощает в жизнь администрация Барака Обамы, который считает Р.Рейгана образцом для подражания? © РИА Новости. Владимир Трефилов Комментирует Вероника Крашенинникова Некоторое время назад мне довелось пристально изучать стратегию администрации Рональда Рейгана по разрушению Советского Союза. От членов его администрации, включая старшего директора по экономической политике, в ходе многочасового интервью я узнала о том, как в 1981 году Совет по национальной безопасности США начал разрабатывать так называемый "План экономического и финансового уничтожения Советского Союза". Помимо элементов собственно экономического порядка, этот документ включал также военные меры, идеологическую и психологическую войну. По ходу реализации плана Вашингтон давил на европейских партнеров безжалостно — буквально ломал их через колено. План Р.Рейгана был настолько секретным, что во всей его полноте в Вашингтоне была осведомлена лишь дюжина человек. В него не был посвящен даже вице-президент Джордж Буш, чьи нефтяные интересы противоречили одному из пунктов плана – сговору с саудитами по снижению цен на нефть. Отдельные аспекты стратегии Р.Рейгана, в частности, по вопросам энергоресурсов, мы начали обсуждать на заседании «Экспертной среды» в середине мая. Сегодня, по итогам событий прошедших месяцев, нет никаких сомнений в том, что Вашингтон приступил к реализации некоего плана – с целью если не "разрушить", то очень жестко "покалечить" Россию. План этот, по всей вероятности, включает самые разнообразные инструменты: от экономических санкций до поддержки ультранационалистов и религиозных сект. Причина запуска данного сценария – не только в позиции России по Украине. Две недели назад Вашингтон громко скрипел зубами, наблюдая, как лидеры стран БРИКС объявляют о создании альтернативных международных институтов – вот она, более серьезная, системная угроза интересам США. И это слишком похоже на ту угрозу, предотвращение которой является главной целью политики США: появление государства или группы государств, способных бросить вызов мировому доминированию Вашингтона. Добавьте к саммиту БРИКС турне президента В.Путина по странам Латинской Америки, которое Вашингтон мог интерпретировать только как "Советы возвращаются" — и все становится на свои места. На следующей неделе мы опубликуем более подробные материалы о том, как действовала в свое время администрация Р.Рейгана и о том, чего можно ожидать сегодня от администрации Б.Обамы. Президента, который, несмотря на партийные противоречия, считает Рональда Рейгана своим кумиром. Информационный партнер - реестр компаний Великобритании Комментарии Оставить свой комментарий Оставить свой комментарий Облако тегов ▪ 28.02.2016 - "Разрушить" Россию – или только "покалечить"?



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