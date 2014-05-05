Теракты готовят по всей Украине

От редакции «Православного Апологета»: Мы полностью разделяем позицию архимандрита Саранти Саранту, который в отличие от архим. Георгия (Капсанис) не уклонился от более тщательного разбора проблемы, выявления ее опасности для православного христианина. И она состоит, как совершенно заметил архим. Саранти, вовсе не в наличии числа 666 или нет при использовании присвоения цифрового номера, а в самом принципе присвоения номера-имени в глобальной электронной системе, которое и является возможно одной из последних этапов в установлении перед пришествием самого антихриста, царства антихриста. И дело пастырей вовсе не замалчивать об этой проблеме, как это часто делается у нас, а пастве, верующим напоминать о том критическом времени в которое приходится нам жить.
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