Теракты готовят по всей Украине

Информер Второе выступление по поводу АМКА





От редакции «Православного Апологета»: Мы полностью разделяем позицию архимандрита Саранти Саранту, который в отличие от архим. Георгия (Капсанис) не уклонился от более тщательного разбора проблемы, выявления ее опасности для православного христианина. И она состоит, как совершенно заметил архим. Саранти, вовсе не в наличии числа 666 или нет при использовании присвоения цифрового номера, а в самом принципе присвоения номера-имени в глобальной электронной системе, которое и является возможно одной из последних этапов в установлении перед пришествием самого антихриста, царства антихриста. И дело пастырей вовсе не замалчивать об этой проблеме, как это часто делается у нас, а пастве, верующим напоминать о том критическом времени в которое приходится нам жить.