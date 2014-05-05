Внимание: в Павлограде возможна провокация!

Теги: украинский кризис

Дорогие Соотечественники! Особенно жители Павлограда, Днепропетровской области! Прочитайте это сообщение и передайте всем!



В городе Павлограде Днепропетровской области готовится страшная провокация, масштабы которой, по количеству жертв, перекроют жертвы малазийского «Боинга» в разы!



Коломойским и киевской хунтой подготовлены группы боевиков, русскоговорящих, которые, под видом ополченцев ДНР и ЛНР, должны устроить в Павлограде ночь «длинных ножей». Будут убиты сотни мирных жителей! Якобы в отместку за погибших в Луганской и Донецкой республиках.



Уже подготовлены «лже-свидетели», которые это подтвердят. Это может произойти даже сегодня ночью! Нельзя давать нацистам возможность убивать безнаказанно!



Перепостите это сообщение всем своим знакомым и близким, позвоните им ! Чем больше людей будет об этом знать, тем меньше вероятность того, что это произойдет!

Адрес данной статьи - http://www.zaistinu.ru/articles?aid=3047



Наше неравнодушие должно остановить моральных уродов, которые задумали эту страшную провокацию! Не берите грех надушу, пожалейте тех людей, которые могут быть убиты!

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