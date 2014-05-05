Внимание: в Павлограде возможна провокация!

От редакции «Православного Апологета»: Мы полностью разделяем позицию архимандрита Саранти Саранту, который в отличие от архим. Георгия (Капсанис) не уклонился от более тщательного разбора проблемы, выявления ее опасности для православного христианина. И она состоит, как совершенно заметил архим. Саранти, вовсе не в наличии числа 666 или нет при использовании присвоения цифрового номера, а в самом принципе присвоения номера-имени в глобальной электронной системе, которое и является возможно одной из последних этапов в установлении перед пришествием самого антихриста, царства антихриста. И дело пастырей вовсе не замалчивать об этой проблеме, как это часто делается у нас, а пастве, верующим напоминать о том критическом времени в которое приходится нам жить.
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Дорогие Соотечественники! Особенно жители Павлограда, Днепропетровской области! Прочитайте это сообщение и передайте всем!
В городе Павлограде Днепропетровской области готовится страшная провокация, масштабы которой, по количеству жертв, перекроют жертвы малазийского «Боинга» в разы!
Коломойским и киевской хунтой подготовлены группы боевиков, русскоговорящих, которые, под видом ополченцев ДНР и ЛНР, должны устроить в Павлограде ночь «длинных ножей». Будут убиты сотни мирных жителей! Якобы в отместку за погибших в Луганской и Донецкой республиках.
Уже подготовлены «лже-свидетели», которые это подтвердят. Это может произойти даже сегодня ночью! Нельзя давать нацистам возможность убивать безнаказанно!
Перепостите это сообщение всем своим знакомым и близким, позвоните им ! Чем больше людей будет об этом знать, тем меньше вероятность того, что это произойдет!