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Летописи обличают ложь об «Украине-Руси»



«Русь» и «русский». Именно так самоопределяли себя жи­тели Руси в то далекое от нас время. Не называли они себя «малороссами», «ве­ликороссами», «восточными славянами», «южнорусской народностью» или «севернорусской», «россиянами» и уж тем бо­лее «украинцами». Все эти термины - изобретение нового времени и с научной точки зрения не имеют никакого права на внедрение «задним числом» в предшествовавшие эпохи. Для установления истины нам важно то, что Русский Нарой изначально идентифицировал свою наци­ональность как Русскую и не дробил, не делил ее ни на какие «ветви». Поэтому в целях восстановления объективной кар­тины прошлого мы должны раз и навсегда отвергнуть терминологические спекуляции на эту тему либерально-коммунистической и украинской историографии, как псевдонаучные и антиисторические.

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Жертвы и разрушения: 25 и 26 июля Луганск подвергся самым страшным обстрелам «Градами» и артиллерией (фото лента)

НОВОСТИ → Украинский кризис

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25 и 26 июля Луганск подвергся самому страшному обстрелу со стороны украинских войск, «Градами» и артиллерией и минометами. В городе многочисленные разрушения и жертвы.

«Сегодня, похоже, был самый страшный обстрел Луганска украми, из тех что я видел. Лупили и самоходок, тюльпанов со своих позиций, вновь начали работать мобильные террористы с легкими минометами в тылу. Как минимум, 19 гражданских погибли. Также укры из „градов“ обстреляли пригородное село Роскошное, говорят, от него ничего не осталось», сообщил сотрудник пресс-службы ЛНР Алексей Топоров. 

Ранее премьер Луганской народной республики Марат Баширов рассказал, что 25 июля «день прошел тихо, а вот вечер — увы».

«Город Луганск под Градами и Нонами. Мы еще локально атакуемые».

Очередной черный день для Луганска: 9 человек погибли, 29 ранены. Городской антикризисный центр сообщает о разрушениях в результате обстрела Луганска украинскими войсками.

По информации городского антикризисного центра «15–77», который создан по инициативе Луганского городского головы Сергея Кравченко на базе коммунальной аварийно-спасательной службы для оказания всесторонней помощи луганчанам, 25 июля на территории областного центра сохранялась напряженная обстановка. В антикризисный центр поступило 1435 обращений граждан.

За прошедшие сутки в результате вооруженных столкновений погибли 9 мирных жителей, получили огнестрельные ранения и травмы — 29 человек. Всего было осуществлено 134 выезда «скорой помощи».

Под артиллерийский обстрел попали территории города:

— В Артемовском районе: п. Екатериновка, кв. Заречный, кв. Южный, ул. Ленина, ул. Линева.

— В Жовтневом районе: пл. Обороны, 1а, ул. Годуванцева, ул. 30 лет Победы.

— В Каменнобродском районе: ул. К. Санюка, ул. К. Либкнехта, ул. Рабкоровская, пер. Леваневского.

— В Ленинском районе: Ул. Миусинская, кв. Шевченко, ул. Оборонная, ВВАУШ.

За сутки было выявлено 7 очагов возгораний: п. Екатериновка, ул. Центральная (частный гараж), ул. Линева, 97 (частный гараж); ул. 30 лет Победы (гаражный кооператив), ул. Вишневая, 10 (жилой дом); ул. Дачная, «Спецэкскавация» (возгорание цеха, сгорели 3 станка);ул. 4-я Донецкая, 106 (беседка), ул. Фабричная, 1 (складские помещения). Все пожары были ликвидированы.

Всего за минувшие сутки зафиксированы повреждения 22 объектов:

— В Артемовском районе — 4: кв. Заречный, дом № 6 (выбиты стекла), дом № 5 (пробита крыша), кв. Южный, 1, 1а (повреждены дома, выбиты стекла).

— В Жовтневом районе — 4: пл. Обороны, 1а (попадание снарядов в спортзал и столовую СШ № 39), ул. Годуванцева, 1а,1б (повреждены 4 квартиры), по адресу: Новый городок завода ОР,12 повреждена детская музыкальная школа.

— В Каменнобродском районе — 11: ул. К. Санюка, 40, 42, 44, 46, переулок Леваневского,1, ул. К.Либкнехта,18 (Территориальный центр), ул. Рабкоровская, 56, 58, 59, 59а.

— В Ленинском районе — 3: ул. Миусинская, 36, ул. Оборонная, 12а, кв. Шевченко (детский сад № 74).

В результате попадания снаряда неподалеку бомбоубежища, расположенного в СШ№ 7 по ул. Ленина, упал снаряд, есть жертвы.
Из-за попадания снаряда в детский сад № 74 в квартале Шевченко, разбита крыша, выбиты стекла.

В результате попадания боеприпаса в окно спортивного зала и столовую школы № 39 по адресу: пл. Обороны, 1а, в здании повреждена стена, выбиты окна. Также частично повреждено здание школы № 1 по ул. им. Газеты «Луганская правда».

В Луганской детской музыкальной школе № 2, расположенной по адресу: кв. Новый городок завода ОР, 12, взрывной волной выбиты окна со стороны ул. Крапивницкого.

Пострадало здание Луганского строительного колледжа по ул. Оборонная — несколько снарядов попали в здание и мастерские. Также повреждено общежитие этого колледжа, расположенное по ул. им. Газеты «Луганская Правда».

Несколько снарядов попали на территорию стадиона «Авангард» — пострадала седьмая трибуна и поле.

В результате обстрела ночью были повреждены дома № № 40, 42, 44, 46 по ул. К. Санюка — разбиты крыши и выбиты стекла.
Также ночью разорвался снаряд во дворе дома по адресу: пер. Леваневского, 1 — разбита крыша, повреждены ворота, выбиты стекла, разбит газовый счетчик. Повреждена крыша, стены, выбиты стекла в Территориальном центре по ул. К. Либкнехта, 18.
При обстреле были повреждены 4 квартиры по ул. Годуванцева, 1а, 1б.

Из-за попадания снаряда в район второго этажа дома по адресу: кв. Заречный, 6 — в стене пробоина, выбиты стекла в квартирах № № 44,45,46,47.

По ул. Миусинская, 30 из-за попадания снаряда полностью разрушен дом. Повреждена газовая труба в районе дома № 149 в городке ВВАУШ.

В доме № 1а в кв. Южный взрывной волной были выбиты окна. Также снаряд попал в дом № 1 в кв. Южный, есть разрушения, выбиты стекла.

В результате попадания снаряда по адресу: кв. Заречный, 5, в доме пробита крыша. Из-за разрыва снаряда пострадала заправка, расположенная напротив СШ№ 39 — был снесен навес над заправочными колонками.

По ул. Оборонная, 12а снаряд попал в квартиру 18 на пятом этаже: разворочена крыша, выбиты стекла.

По ул. 1- го Мая, 34А осколками были перебиты провода электроснабжения. По Ул. Рабкоровская повреждены дома № № 56, 58, 59, 59а, ворота, перебиты провода энергоснабжения. Информация была доведена до диспетчера Западной РЭС.

В результате непрекращающихся вооруженных столкновений и артобстрелов имели место аварии и повреждения в системах жизнеобеспечения города. Вчера в Каменнобродском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Всего от электроснабжения было отключено более 25000 абонентов, от газоснабжения — более 5000 абонентов в Каменнобродском, Артемовском, Жовтневом и Ленинском районах города. Также более 8000 абонентов в Каменноброском, Жовтневом и частично в Артемовском районах было отключено от водоснабжения и водоотведения.

Коммунальные и аварийные службы продолжают работать в усиленном режиме, восстанавливая повреждения коммуникаций и возобновляя подачу света, воды и газа абонентам. Однако из-за постоянных обстрелов города и вооруженных столкновений, специалисты не всегда имеют возможность своевременно выехать на место аварийного отключения и повреждения для проведения необходимых восстановительных работ.

В диспетчерскую городской коммунальной аварийно-спасательной службы за прошедшие сутки от жителей поступило 63 обращения коммунального характера. По 33 ранее поданным заявкам уже проведены необходимые работы. 127 жалоб по линии «ЛЭО», 80 заявок по «Луганскводе», 6 заявок по предприятию «Горгаз», а также по 1 заявке у «Луганскэлектротранс», «Лифтсервис» и «Центрожилком» все еще остаются на контроле до полного выполнения работ.

Напоминаем телефон городской аварийно-спасательной службы: со стационарного — 15–77, с мобильных и стационарных телефонов — (0642) 53-24-07, 53-24-08, 53-24-09. Для удобства жителей добавлены номера операторов мобильной связи: «МТС» — 050 961-45-86, 050 336-15-77 и «Киевстар» — 097 08-77-465.

 

 

 

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