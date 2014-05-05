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Украинская армия применяла фосфорные бомбы при обстреле жилых кварталов населённых пунктов на юго-востоке страны. Об этом заявил представитель Минобороны Российской Федерации генерал-майор Виктор Познихир. По его словам, у министерства есть неопровержимые доказательства использования данного вида оружия.

«Сегодня мы имеем достоверное подтверждение того, что в городах и населённых пунктах Украины применялись именно фосфоросодержащие боеприпасы. Это утверждение основано на характерных признаках», − сообщил в эфире телеканала «Россия 24» представитель Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-майор Виктор Познихир.

Всего Минобороны перечислило 6 случаев использования запрещённого оружия:

артобстрел 12 июня вооруженными силами Украины г. Славянска фосфорными боеприпасами; применение 21 июня авиацией фосфорных бомб по городам Славянск и Краматорск; артобстрел 24 июня фосфорными и кассетными боеприпасами поселка Семеновка (в восточном пригороде Славянска); артобстрел 29 июня фосфорными боеприпасами населенного пункта Семеновка; артобстрел 7 июля фосфорными боеприпасами г. Лисичанск; применение 23 июля авиацией вооруженных сил Украины фосфорных бомб по городу Донецк.

Как сообщают в министерстве, утверждение основано на характерных признаках применения фосфорсодержащих боеприпасов:

высокая скорость падения (в отличие от осветительного боеприпаса); рассеивание ярко горящих элементов на большой площади, по форме напоминающих сноп искр; возникновение масштабных пожаров в местах падения и высокая температура горения.

В Минобороны подчеркнули, что данные боеприпасы применялись по жилым кварталам населённых пунктов, в которых находилось исключительно мирное население. Это подтверждается показаниями очевидцев событий из числа беженцев данного региона, характерными признаками поражения людей в городах Юго-востока Украины, а также видео и фотоматериалами журналистов, работающих в Луганской и Донецкой областях.

«Признаками применения этого оружия является быстрое обугливание мягких тканей до костей, а при вдыхании горящей смеси – выжигание лёгких. Дым, попавший в легкие от таких зарядов, вызывает отек легких с летальным исходом. Как отдаленные последствия применения данного оружия – глубокая инвалидизация пораженных, увеличение доли раковых заболеваний и рождение детей с уродствами», - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» начальник Управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, Следственного комитета России Александр Дрыманов, возглавлявший расследование событий в Южной Осетии, сказал, что его поразил факт «использования против гражданского населения боеприпасов с фосфорной начинкой».

«Нами была проведена экспертиза, которая установила, что стреляли не по каким-то огневым точкам противника, а по гражданским целям», − заявил Дрыманов.

Применение фосфорных бомб в населённых пунктах запрещено протоколом №3 к международной Конвенции о конкретных видах обычного оружия. По имеющимся данным, этот вид боеприпасов использовался под Лисичанском и в районе посёлка Семёновки в пригороде Славянска Донецкой области.