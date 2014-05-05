Хунта хватает в армию священников и монахов

Теги:

Неонацистская хунта в Киеве дошла до предельного произвола и откровенного беснования – в фашистскую укро-гвардию, убивающую народ на Донбассе стали хватать православных священников и монахов. Буйно помешанные холуи запада хотят силою заставить слуг Божьих стать слугами сатаны. Намереваются принудить священнослужителей оставить совершение Божественной литургии, отступить от принесенных Богу обетов и взять в руки оружие убийства.

Прихожане Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве с ужасом узнали, что их духовного отца хунта тащит в армию. При всем хаосе, царящем в военных структурах нацистов, вряд ли они не понимают, кому отправляют повестки. Напротив этой наглой и откровенно шокирующей атакой на тех, кто сейчас призывает со всех амвонов «не убий!» американские марионетки в вышиванках показывают, что намерены ломать через колено любого. Демоны демонстрируют свои кровавые клыки во всей злобе и хищном коварстве.

В монастырях и приходах Киева сообщают, что повестки уже получили несколько архимандритов и братий. Повестки «третьей волны мобилизации» пришли и некоторым братиям Почаевской Лавры. Пока священноначалие пытается решать вопрос по каждому священнику персонально. Но понятно, что в этом безпрецедентом случае свой голос должны возвысить архиереи православной Церкви. Митрополит Волокаламский Иларион в одном из выступлений недавно сказал: «Мы глубоко убеждены, что люди, имеющие священный сан, не должны призываться в армию. Священнослужитель не должен убивать людей».

По информации укро-СМИмобилизация может пройти в четыре волны, во время которых будут призываться:

«Во время первой волны: добровольцы - до 45 лет; офицеры и сержанты запаса востребованных воинских специальностей (связисты, ракетчики, артиллеристы, разведчики) - до 45 лет; рядовые запаса с опытом армейской службы - до 40 лет.

Во время второй волны (при необходимости): офицеры и сержанты запаса всех воинских специальностей - до 45 лет; рядовой состав в запасе всех воинских специальностей - до 40 лет; высший офицерский состав всех воинских специальностей - до 60 лет.

Во время третьей волны (если она наступит, значит, начались военные действия): призывники, несмотря на то, что срочный призыв с этого года официально отменен везде, кроме Внутренних войск; женщины - военнообязанные (полевые врачи, технические специалисты и так далее) - до 50 лет; тех, кто не проходил военную службу, но не имеет «белого билета».

Во время четвертой волны (война в разгаре) наступает всеобщая мобилизация - на фронт идут все, кто способен держать оружие в руках либо подносить патроны».

На чудовищную братоубийственную бойню, холопская власть отправляет все большее число душ. Дошла очередь и до священства. Тем самым укро-марионетки мирового правительства спешат выслужиться перед змеиным гнездом масонов, имеющем цель радикально уменьшить численность населения Земли до пресловутого «золотого миллиарда». По их замыслу число жителей Украины должно быть сокращено более чем в четыре раза. Лакеи западной верхушки услужливо зачищают территорию с лучшими черноземами планеты от православных славян-аборигенов, натравливая одних из них на других. Пока один Иван убивает другого по плану Даллеса и проч., масоны довольно мурлычут и посмеиваются над глупыми ваньками.

Среди погибших в основном мужчины молодого и среднего возраста, которые больше не дадут потомства, а значит, заокеанские хозяева карманного хохло-холопского правительства останутся довольны. Возможно, за эту лакейскую услужливость им сохранят их вонючие шкуры и пополнят счета на тридцать иудиных сребреников. Остальное «поголовье», самые незащищенные слои – детей, стариков, женщин - радикально проредят голодом, холодом, репрессиями. Все идет по плану – по их плану, согласно которому население, отравленное смертельными дозами геббельсовской укро-нацистской пропаганды обречено на самоуничтожение. Интересно, сколько тысяч и миллионов должно быть еще убито, чтобы до оставшихся дошел смысл происходящего, где им отведена роль ритуальной жертвы?

Грех Каина, проклятого Богом за убийство брата пал на Украине на головы сотен и тысяч мужчин самого разного возраста. Как мы знаем, проклятие Каина было столь тяжким, что ему мстила сама природа. Даже животные не приближались к братоубийце. Страшным был конец и Святополка окаянного, лютого братоубийцы святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. В акафисте первым русским святым, сыновьям равноапостольного крестителя Руси князя Владимира мы молимся:«Ярослав собра вои, подвижеся ратию на Святополка и победив его на месте убиения Бориса святаго по мнозей молитве сицевой: “Кровь братий моих вопиет от земли к тебе, Владыко, Господи Боже мой, но молю Тя, Всеблагий Творче, Судие Праведный, отмсти кровь праведных сих, якоже кровь Авелеву на Каине, положив на него трясение, тако положи трясение и на сем окаяннем Святополке, яко да не возможет проливати более крове братния и христианския”. И бысть тако по молитве сей: стеня и трясыйся, якоже Каин, бежа Святополк чрез всю землю Ляшскую, вопия: “Се женут нас, бежите, бежите”, и в пустынех Ляхии и Чехии сконча живот свой».

Спустя тысячелетие мы снова повторяем за Ярославом Мудрым: «Всеблагий Творче, Судие Праведный, отмсти кровь праведных сих, православного воинства и народа Новороссии, якоже кровь Авелеву на Каине, положив на трясение на врагов их и Твоих!»

Георгий Поляков, Киев

Комментарии Оставить свой комментарий

Оставить свой комментарий

Облако тегов