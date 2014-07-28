Что ждёт Россию, если Путин введёт войска

Начинаем публикацию книги свящ. Андрея Горбунова "Тайна Зверя. Опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса" "Апокалипсис сегодня исполняется на наших глазах. Образно говоря, сегодня мы живем на одной странице Апокалипсиса, а завтра уже на следующей. Основной отрицательный образ Апокалипсиса – «зверь». О чем говорит этот образ? В чем различие между «зверем из моря», «зверем из земли» и «зверем из бездны»? Как понимать слова Апокалипсиса о «числе имени зверя», «говорящей иконе зверя» и «блуднице, сидящей на звере»? Ответы на эти вопросы попытался дать автор книги «Тайна зверя»." Публикация подготовлена по 4-му изданию книги.
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Лучшее решение для русского населения под обстрелом в Украине - освободить территорию для нападающих и с миром вернуться домой, в Россию. Вводить войска не в Украину, а для усмирения мировых правителей, согласившихся выполнять распоряжения темных сил, от зомбирования которых …
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28.07.2014 / zaistinu.ru
А тем людям, кто родился и вырос на юго-востоке Украины, тоже нужно в Россию? Может они все-таки на своей земле? Может они имеют право жить там где родились и так как велит им совесть, т.е. не под властью убийц и шовинистов?