Что ждёт Россию, если Путин введёт войска

Тайна Зверя.





Начинаем публикацию книги свящ. Андрея Горбунова "Тайна Зверя. Опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса" "Апокалипсис сегодня исполняется на наших глазах. Образно говоря, сегодня мы живем на одной странице Апокалипсиса, а завтра уже на следующей. Основной отрицательный образ Апокалипсиса – «зверь». О чем говорит этот образ? В чем различие между «зверем из моря», «зверем из земли» и «зверем из бездны»? Как понимать слова Апокалипсиса о «числе имени зверя», «говорящей иконе зверя» и «блуднице, сидящей на звере»? Ответы на эти вопросы попытался дать автор книги «Тайна зверя»." Публикация подготовлена по 4-му изданию книги.