Верх цинизма от нацистов : В киевском ресторане на Майдане подают запечённых «Колорадов по-одесски»

Теги: украинский кризис

В киевском ресторане «Столовая» на Майдане Независимости посетителей решили «порадовать» посетителей оригинальным меню, предлагающим такие блюда, как «Колорадские жуки по-одесски» (запечённые)» и «Террористы и сепаратисты мочёные (в сортирах)».

Об этом с сети сообщили разгневанные киевляне, опубликовав в подтверждение своих слов соответствующие фотографии скандального меню.









«Подобные выходки «предприимчивых» предпринимателей вызывают не то, что желание не посещать такие заведения — попросту требовать их закрытия. Табличка с меню висит прямо на улице, в людном месте, на нашем Майдане. Невыносимо больно смотреть, как бизнесмены наживаются на чувствах людей, выставляя кого-то плохим, а кого-то хорошим. Подобные «меню» никогда не будут способствовать объединению страны», — говорит жительница Киева Наталья.

По материалам Dialog.ua

Комментарии Оставить свой комментарий

Оставить свой комментарий

Облако тегов