«Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына, и Святого Духа, это Един Бог, так нельзя разделить Русь великую, Русь малую и Русь белую. Это вместе Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте.Преподобный Лаврентий говорил настойчиво и строго, с предупреждением, что наше родное слово Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов» (Св. Преподобный Лаврентий Черниговский)
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Последние новости
Верх цинизма от нацистов : В киевском ресторане на Майдане подают запечённых «Колорадов по-одесски»
В киевском ресторане «Столовая» на Майдане Независимости посетителей решили «порадовать» посетителей оригинальным меню, предлагающим такие блюда, как «Колорадские жуки по-одесски» (запечённые)» и «Террористы и сепаратисты мочёные (в сортирах)».
Об этом с сети сообщили разгневанные киевляне, опубликовав в подтверждение своих слов соответствующие фотографии скандального меню.
«Подобные выходки «предприимчивых» предпринимателей вызывают не то, что желание не посещать такие заведения — попросту требовать их закрытия. Табличка с меню висит прямо на улице, в людном месте, на нашем Майдане. Невыносимо больно смотреть, как бизнесмены наживаются на чувствах людей, выставляя кого-то плохим, а кого-то хорошим. Подобные «меню» никогда не будут способствовать объединению страны», — говорит жительница Киева Наталья.