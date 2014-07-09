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04.07.2018 22:38. СМС священника: Киевские нацисты зачищают населённые пункты "Градами" дотла



Блогер sotrudnic сообщил:

Пришла СМС от нашего диакона. Цитирую без купюр:



"Мы и Большая Вергунка в огне. Работали грады и смерчи. Дали 6 час. Покинуть дома. Далее жёсткая градовая зачистка. Простите меня за всё и я прощаю. Подключите СМИ, нас убивают".



Просим огласки!



Комментарии Оставить свой комментарий

23.07.2014 / Вика

26.07.2014 / zaistinu.ru

Вранье - это слоган нашего времени. И ваш текст уже сам по себе показывает, что Вас уже не переубедить, Вы выбрали уже свои окопы...

По сути, Ваши обвинения, как и все обвинения в адрес России - голословны и безапелляционны. А также весьма недалекие. И вот доказательство. По порядку.

1) Ненавидят русских там давно. Еще в 90-х девушка моего друга кричала "клятые москалi", а когда я был в Керчи в 90-х - там было небезопасно прогуливаться вечером, и я лично помню отношение людей к русским. Причем все объясняется просто. Во-первых, западные земли Украины слишком долго переходили из рук в руки, чтобы в жителях сохранилось что-то русское. А в последнее время, в начале 20-го века, австро-венгерские молодчики основали Талергоф и терорезировали местное население, чтобы они отреклись от "русскости". Ктстати тогда украинцы были намного более "русскими" и стремящимися к русскому миру, взять хотя бы Ивана Франко, который во время австро-венгерской оккупации устраивал подпольные русские клубы... И наследие его творчества в большом количестве мы читаем на запрещенном уже тогда русском языке. Затем Бандеровщина. УПА и другие отряды работают карателями и зверски убивают своих же, это имеенно они а не немцы устроили Хатынь, что тщательно скрывалось в советское время... И потомки этих людей сейчас вылезли и в Киеве подают на обед "колорадов по-одесски" и мечтают уничтожить все население востока атомным оружием, словами Тимошенко. Эти люди сейчас - сбиваются в банды и убивают своих единокровцев, только по духу не ставших вот такими продажными мразями. Которые делают все это за бабки, на которые их часто кидают и тогда они в порыве "праведного" гнева, выкладывают сами в ютюбе подноготную своих иудиных серебрянников.

2) США. То что на территории Украины воевали отряды BlackWater - признали сами США. Там было убито уже полно этих молодчиков с штатовским оружием, амуницией и вооружением. Далее - только идиоту не видно, что хунту, пришедшую к власти вооруженным путем - открыто поддерживают и прикрывают из госдепа США, и оказывают всяческое содействие официально. А не официально давно известно, что они и руководят по большей части всем происходящим. И если Вы только вылупились из яйца и не в курсе, как устроен этот мир - почитайте сначала про Корею, Вьетнам, Афганистан, Ирак, Ливию и Сирию, про Гуантанамо и другие военные преступления США перед всем миром, чтобы хоть что-то понимать, а не жевать ту блевотину, которой вас там пичкают по ТВ, и которую Вы по своей скудоумости принимаете за правду. Хотя я думаю, так просто проще и так больше нравится, ведь давно хотелось встать за спиной кого-то большого и толстого и погавкать на ненавистную Россию, повода все не хватало. Ну чтож, Ющенко и прочие положили 20 с лишним лет, чтобы вас взрастить на дрожжах ненависти к России и полной лжи о происхождении Руси и русских, искажению истории и игре на гордом украинском самомнении.

Но если такое понятие как ДЕЛА. Говорить можно что угодно - но дела - всех вас обличают и показывают ваше истинное лицо. Кому вы служите, кому поклоняетесь, кого вы предали, и главное - что если вы мечтаете, что вам еще что-то за это перепадет - вам придется очень сильно разочароваться. Зло пожирает само себя. И все нынешние "боевики" нацгвардии и прочие бандиты будут отвечать за КАЖДУЮ убитую русскую жизнь если не тут - то ТАМ, перед Престолом Судии, и дадут ответ за все их мерзости и преступления.