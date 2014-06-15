Недавно харьковское ИА "STATUS QUO" разместило информацию о том, что «Харьковская городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды в сентябре приняла решение о сносе мемориальной доски основателю харьковского отдела “Союза русского народа” Андрею Вязигину на ул.Демченко, 14
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ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК ИСТОРИИ - Видение над Киево-Печерской Лаврой - Часть 2
Каноническое Православие и его хранительница Святая Русь ненавистны врагу рода человеческого именно потому, что содержат в чистоте и неизменности веру и святые таинства, т.е. подлинные «пароли» в Царство Небесное, которые не сохранены в неизменном виде больше ни у кого. Вот главная причина атаки на Русь, на которую восстает весь западный мир, ведомый падшими духами. Их цель расколоть триединую православную Русь и русский народ на осколки по племенному признаку, разделить царство, с тем, чтоб оно не устояло. Вползти в Дом Божий и там незаметно повредить таинства и каноны, изменить хоть точку в пароле, закрыть доступ в Царство Небесное, нашу единственную настоящую Родину.
Цифровые технологии – это попытка разными способами заполнить утраченную после падения духовную связь с Богом и всем творением, заменить нашу духовную глухоту и слепоту ноутбуками, скайпами, планшетами, айфонами, прочими гаджетами. В отличие от других русский язык велик еще и потому, что его словообразование часто обличает. Как и в случае со словечком «гаджет», выдающем себя с жалом и хвостом, что свисает все с того же запретного райского древа, по-прежнему искушая надкушенным Евой яблоком «Apple».
Империя зла – это царство тотального эрзаца, копии, кальки, имитации, магии, иллюзии, аналога, клона, заменителя, подлога, обмана. В диапазоне от духовного и информационного продукта до пищевого. От лампочек в виде пламени, мигающих в костелах 10 мин за евро вместо восковых свечей, и теленовостей с информацией, сдобренной техниками НЛП и психотронной начинкой до еды из синтезированных аналогов вкуса, цвета и запаха, генномодифицированой сои и глицерина (очищенной нефти). Да и чего ждать от отца лжи? «Не спрашивайте у зла о правде». Оригиналы и подлинники Бога этот злодей стремится подменить на свои бездарные мертвые, отравляющие душу и тело копии. Время делать свой выбор истекло.
К остатку верных Богу со страниц «Тератургимы» взывают святые отцы Киево-Печерские, преподобные Антоний и Феодосий, основатели третьего Удела Пресвятой Богородицы на земле, отец русской истории Нестор Летописец, воин и защитник земли русской Илья Муромец, безмездный врач Агапит, пещерник Марк гробокопатель и сотни других с ними: РУССКИЕ НЕ ПРЕДАВАЙТЕ СВОЮ ВЕРУ!
«Не то что говорить, но даже помыслить об отступничестве – это смертный грех. Русские! Пусть учитель Нерона, язычник, пристыдит вас, господа и дамы, а также человека любого сословия, переходящего из одной веры в другую, меняющего свой облик подобно Протею. Кто же так поступает, истинно о том написано: кто единожды потерял веру, тому больше нечего терять. Подумайте хорошенько о человеке, потерявшем истинную веру и поймёте, что на Страшном Суде, где уже не будет светских почестей, он будет осуждён за клятвопреступление. Ибо там Нелицеприятный Судия низложит величающихся клятвопреступников, и возвысит Своих униженных, зато истинных последователей».