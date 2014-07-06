ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК ИСТОРИИ - Видение над Киево-Печерской Лаврой - Часть 1 ПРОРОЧЕСТВА → Пророчества об Украине → Теги: украинский кризис, пророчества Действия Печатать страницу Отправить другу Добавить в избранное Обсудить на форуме ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК ИСТОРИИ Видение над Киево-Печерской Лаврой Спираль над Дальними пещерами Это было в начале июня 2013 года. С недели надо было сдавать в печать трактат «Тератургима», собрание невероятных чудес, равных Евангельским, бывших в Киево-Печерской Лавре. Настал час, когда Преподобные Печерские решили вернуть его своим последним соотчичам. Почти 400 лет назад трактат вышел на старопольском в типографии Лавры малым тиражом и с той поры, его не читал ни один человек. Похоже, он промыслительно был скрыт до наших дней. В «Тератургиме» содержится завещание и наказ преподобных Печерских своим потомкам. В каждом чуде – конкретное послание и единый призыв сквозь весь текст: ни на йоту не отступать от православия, не предавать веры отцов. Кто предаст истинную веру, тому уже нечего терять. За полгода до сдачи макета из Англии пришло письмо от переводчицы с расшифровкой названия трактата. После многочисленных неудачных попыток других специалистов, это, наконец, удалось сделать другу их семьи, известному профессору-лингвисту, полиглоту, владеющему несколькими десятками языков, в т.ч. древних. По старогречески «тера» - неописуемое, страшное, мистическое чудо; суффикс «ург» присутствует в словах, которые обозначают совершающего действие. Для лучшего понимания была дана линейка аналогий - демиург, драматург, хирург. «Тератургима» значит «те, кто творят чудеса» или «чудотворцы». Работа была завершена, осталось только написать абзац на плашку обложки. Но нужные слова не приходили. Думая над текстом, утром открыла Евангелие и стала читать. После второго абзаца фокус восприятия сместился – и я как сквозь размытое стекло увидела Лавру сверху. Произошло это совершенно неожиданно. Такое не зависит от твоих ожиданий: просто в долю секунды внимание оказалось притянутым тем, что следовало увидеть. Мгновенно просыпаешься в другой реальности, принадлежа ей полностью, а предыдущая начисто исчезает «яко сония». Увиденное объясняется мысленным посылом. Слова не используются. Это совершенно иной, несравнимо более богатый, ёмкий и точный способ передачи информации - она открывается внутри сознания с предельной ясностью, синхронно картинам и образам. Информация дается в той ее части и объеме, которую позволено узнать и вместить. Прошу простить за лексику, это всего лишь попытка облечь в слова смысл, перевести на литературный язык увиденное. Вид открывался с высоты птичьего полета, внимание было направлено к Дальним пещерам. В вышине над пещерами появилось пульсирующее кольцо большой сияющей спирали. Фактически я видела только ее последние два витка, но знала, что она поднимается вверх, к Источнику. Наблюдение за спиралью, давало понимание, что она живая и содержит в формате непрерывной единой реальности колоссальный массив информации - историю человечества. Полные данные о Проекте от его начала. Удивительно было увидеть ее воочию! Оказывается спираль истории - это не метафора, не аллегория, она существует в мире вечности. Люди приняли упоминания о ней за фигуру речи. На самом деле духовная реальность в значительной мере выражена в образах и символах. Это подтверждает «Откровение» апостола и евангелиста Иоанна Богослова, книга Ерма, апостола от семидесяти «Пастырь Ерма», множество свидетельств великих святых и духоносных отцов. Все виденное ими – это пророчества и прозрения в развернутых динамических образах, открывающие картины предстоящих событий. История человечества развивается в рамках замысла Владыки Проекта, в русле свитого Драматургом сюжета грандиозной и непостижимой вселенской мистерии… Вдруг конец спирали стал с огромным внутренним напряжением приближаться к началу витка. Между ними оставались какие-то «сантиметры» или «миллиметры». Живая энергия внутри витка с невероятным усилием сопротивлялась, отстранялась, не желая замыкать круг. Происходящее объяснялось мысленным посылом: история близиться к завершению, сюжет должен быть закольцован, однажды начатому, надлежит окончиться. Запущенный Проект подходит к финалу, его смысл практически исчерпан. Сбор урожая заканчивается. Необходимая, однажды нарушенная, полнота восполняется последними «сотыми», приближаясь к изначальным «ста процентам». Понимание о 100 % было дано как снисхождение к скромным операционным способностям человеческого интеллекта, как технический, упрощенный термин. На самом деле оно многомерно и несравнимо объемнее - это некое великое единство, совершенная целостность, идеальная завершенность, Божественная полнота. Слова приходят издалека. Ты, вроде бы профессионал, вдруг ощущаешь себя жалким нищим, не владеющим даже почерневшей «ы». Сполна дают почувствовать себя заклинившей печатной машинкой, которая не в состоянии клацнуть даже запятую. Пустой консервной банкой, которую по неизвестным причинам подобрали на свалке среди прочих, с целью создать эхо, ретранслировать конкретное сообщение. Созерцание картины вызывало глухую тревогу. Глядя на нее, подумала: но почему спираль висит над Лаврой, над Дальними пещерами? В ответ мысле-посыл: там, где положено начало, там надлежит быть и началу конца. Сюжет должен быть закольцован - таков изначальный замысел Владыки Проекта. Точкам начала и конца надлежит сомкнуться синхронно - одновременно в духовной (мистической) и материальной (земной) реальности. Когда они соединятся, координата времени будет упразднена, ликвидирована и все витки спирали сложатся в одно кольцо - «сито» Владыки. Души людей, когда-либо жившие на земле в разные века и времена, окажутся в одном месте, в единой непрерывной реальности. Так хозяин обычно высыпает семена в сито для просева, завершив жатву. (Подача архива памяти: Второе пришествие Христа. Все живые и мертвые восстанут из гробов на Страшный суд…). Живые и годные семена отберут в Житницу, гнилые и порченые бросят в огонь - как обычно поступает хозяин, сортируя урожай. Сознание застыло перед непостижимым величием этого Замысла, его вселенским размахом. Накрыло острое чувство своей малости, осознание немощности и ничтожности. Песчинки в безкрайнем Океане. Посыл скорректировал: семя в предчувствии Жатвы, зерно в ожидании Житницы. Окутало ощущение трепетной заботы, всеохватывающей любви и нежности, с которой пеленают младенцев. В ответ что-то произошло внутри принимающей системы. Будто нажали кнопку, и включился мощный пневмо-механизм, с шумом сдвинув тектонические пласты. Из глубин окаменевшей глины, пульсируя пробил гейзер. Горячие соленые струи полились по иссохшему праху. Слух ровно покрывал шелест океанической волны, чем-то похожий на размеренное глубокое дыхание. Восприятие шло изнутри, тем, кто отчетливо чувствовал себя замурованным внутри некоего земляного склепа. Опаздывающий, спотыкающийся разум, как недотёпа-двоечник задним числом фиксировал автономные ответы биосистемы на происходящее. Проплыла мысль, что у тела есть какой-то свой отдельный ум, который включается, когда рациональный ум выскочки-эго затихает. Светящаяся спираль дрожала ровно над Дальними пещерами. Посыл: место имеет значение - оно избрано от начала. Эта пядь земли священна. Отсюда начался массовый засев. Развертывание посыла вглубь: тут стоял апостол Андрей Первозванный. На этом холме им установлен крест. Здесь Духом Святым дано через него пророчество. Через тысячу лет на избранном месте заложен новый виток спирали. Тут начался третий самый полномасштабный этап Проекта. Сюда перенесен священный инструментарий необходимый для всего цикла выращивания урожая - полнота таинств в первозданной чистоте. Проект выведен в эти края с прежде избранных угодий Владыки, где семенные материалы массово подверглись мутации, высохли, пострадали от засилья сорняков, где священный инструментарий подменен эрзацем. В эти земли перенесена центральная магистраль благодати (освящающей живительной силы, энергии вечной жизни, прямого питания от Источника) с эталонным, исходным содержанием. Из архива памяти как пинцетом вынимают информацию, которую обнаружила при изучении карт пещер в «Тератургиме»: первая надвратная церковь на Дальних пещерах была освящена в честь Андрея Первозванного. Пр. Антоний прозрел духом давние события и избранный удел, запечатленный апостольским крестом. Именно поэтому храм был освящен в честь апостола просветителя славян. Этой церкви, увы, давно не существует. Кульминации истории особо отмечены Творцом. Так на Голгофе Господь закольцевал ключевой виток спирали истории - от сотворения человека до пришествия Богочеловека, от падения до спасения, от смерти до воскресения. Череп изгнанного из рая Адама был принесен водами Великого потопа на Голгофу и лежал здесь тысячи лет. В тот час, когда на Голгофском кресте распятый иудеями Сын Божий Иисус Христос испустил дух, солнце померкло, и земля поколебалась. И из разлома под Крестом земля, потрясенная преступлением, вынесла на поверхность череп Адама. Кровь и вода из прободенного ребра Спасителя стекали на главу праотца человечества. Он стал первым омытым кровью Христа в буквальном смысле. Это реальный факт, грандиозный смысл которого потрясает воображение. Духовное искупление было явно запечатлено видимым знаком, имеющим величайшее значение, стыкующим события мистического и материального уровня. Того же порядка и символический знак-кольцевание двух других краеугольных событий: пророчество на Днепровских холмах апостола Андрея Первозванного и его исполнение - поселение здесь прп. Антония Печерского. В пещеру, над которой был установлен апостольский крест, спустя тысячелетие Духом Святым был приведен родоначальник русского монашества и духовного делания. Протосемя и битва за урожай Стало видно сквозь землю: в глубине пещеры светилась большая «семечка», формой похожая на огонь свечи. Посыл - благое отобранное семя-душа положено в землю Тем, Кто намерен вырастить богатый урожай. Синхрон: люди сажают семена в землю с той же целью, неосознанно подражая Сеятелю семян-душ человеческих. Как дети подражают своим родителям, копируя их действия. Развертывание посыла вглубь: тело человека - специально созданная органическая субстанция временного назначения, облагороженная глина, в которой взращивается семя. Прах очень тонкой обработки, особого замеса и состава; со встроенной системой-сетью проводов-нервов, позволяющей принимать в себя неуничтожимую разумную энергию души и сонастраиваться с ней. Специально разработанная капсула-приемник идеальна для созревания семени. Био-духовная система человека основана на встроенных внутри нее священных текстах, вложенных Словом словах-«кодах», согласно которым она воспроизводится. «Вначале было Слово» - на одном из уровней это сказано также и о сотворении человека. Этот текст известен как ДНК, буквенно-символическая запись генома, соединяющая дух, душу и материю, волновую и биологическую природу Божьего семенного фонда. Они свиты, сплетены как коса. Одно без другого расшифровать и понять невозможно – сия тайна скрыта от людского рода. В геноме хранится постоянно обновляемая текущим носителем (живущим человеком) полная база данных каждого рода-корня на всей его протяженности во времени. Всякого можно «отмотать» до протосемени и рассмотреть любой фрагмент. В каждое мгновенье весь процесс развития в любом эпизоде с исчерпывающей информацией индивидуальной и накопленной родом - пред очами Владыки. Человек знает себя ничтожно мало по сравнению с тем, как его знает Бог. Он видит перспективы развития рода-корня на поколения вперед, все плюсы и минусы наследственности, влияния грехов, страстей, поступков, искупительных жертв. Поврежденные иссохшие корни обсекаются. Посыл: сияющее «семя» - преподобный Антоний Печерский. Семя начало полыхать, превращаться в огненный ствол-столп, стремительно разрастаться корнями в разные стороны, растекаться светящимися ручьями по поверхности. Вскоре огромное пространство было покрыто разветвленной корневой системой, сияющими гроздьями-скоплениями, излучающими внутренний силу-свет. Посыл: Русь. Души питающиеся от Источника. Семена, обработанные священным инструментарием таинств. Ростки, в которых поврежденные генетические тексты исправляются Словом. Те, в ком есть кровь Спасителя. Носители Его ДНК. Монастыри, общины, роды, семьи семян…Драгоценный урожай Владыки. Плоды Любви. Изумление достигло предела. Корни, ростки, древо, плоды, семя...Все реально, буквально, явно…А человек мнит себя не весть кем… Бедные семена-души, отравленные нелепыми иллюзиями, изъеденные червоточиной страстей, раздутые самомнением! Гордыня ослепила, заземлила, исказила представления человека о самом себе. Внутри гремел гром, пробуждая помраченное, спящее сознание. Сверкала молния, освещая открывшуюся святую истину: слова Иисуса Христа в Евангелии о сеятеле и семенах – буквальны!!! Люди в силу осоловелости своей души, удаленности от Источника, искажения внутренних текстов генома, повреждения «программного обеспечения», не могут вместить прямой смысл послания Евангелия. Оно им кажется преданием старины, сказкой-притчей. Опутанные сетями паутины, одурманенные информационным дустом «нового порядка», они не в состоянии дотянутся до спасающей протянутой руки. Расслышать и поверить Слову, которым они созданы и написаны. Семена не могут узнать своего Сеятеля. Похищенные дети – Отца. У рабов, угоняемых в вечное рабство, уже нет сил прорваться к Истине… Посыл: человеческий род – посев Божий. Владыка растит умный урожай уникальных индивидуальностей, неповторимых творений для умножения Любви и Радости - энергии наивысшего качества, «сливок благодати». Он один знает весь замысел. Не люди формулируют смыслы своего пребывания на земле. Они определены еще до сотворения человека. Новый вид разумных существ был создан для того, чтобы восполнить отпавшую треть ангелов, ставших демонами в результате первой во Вселенной революции Люцифера. Бунт творений против Творца и отпадение от благодати Божией превратило ангелов в падших духов. Все дальнейшие революции на земле – инспирированные кризисы последователей Люцифера (по латински Lucifer - несущий свет; он же сатана - что означает препятствие, он же дьявол - в переводе клеветник; иначе князь тьмы, человекоубийца. Характеристики этого образа в современном сатанизме: свобода или восстание; гордыня; познание (безнравственное, вульгарное). Описан, как «черное пламя разума и воли». В идеологии новой эры или нового времени Люцифер - бог света. Гордый светоносец огня хаоса, который своим темным светом сжигает все иллюзорные формы. Черное Солнце, вселенская Черная Дыра. Носитель знания, развития, власти. Уничтожитель стагнации, слабости и глупости»). Революции – искусственные квантовые скачки, под внешним воздействием выдавливающие новый низводящий виток спирали истории. Каждый последующий виток – пропорционально короче предыдущего. В нем так же пропорционально сжаты все параметры физики жизни (по Толковому словарю В.Даля – «Революция» ж. франц. переворот, внезапная перемена порядка, отношений; смута или тревога, беспокойство; мятеж, крамолы и насильственный переворот гражданского быта). Не укрепленные благодатью семена-души сметает ударной волной переворота в черную дыру. Укрепленных со всяким лукавством уводят на отраженный (фальшивый) эрзац света. Предлагают поклониться идеям «светоносной» свободы без табу. Требуют толерантного отношения к этим свободам. Поклонения культу нации (гордыни, чувства превосходства раздутого в масштабах одной народности) и национального государства, как предела для построения цивилизованного земного «рая». Задача вашего вида - стать годным плодом урожая Владыки. Созреть, отвечая «эталонам» Его Житницы, которые даны в заповедях Нового и Ветхого Завета. В незыблемых инструкциях Священного писания. Если цели семени-души не совпадают, т.е. противоречат целям Того, Кто вызвал ее из небытия, посеял и даровал свободную волю, назначив быть участником своего великого проекта, увы ей. В духовной реальности нет любимого миром компромисса, нет буферной зоны, нет серого. Есть свет и тьма. Есть горячее и холодное («О, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих»). Теплыми бывают только помои. Время выбора между двумя полюсами – жизнь на земле, сезон сбора урожая. Руководясь свободной волей, душа выбирает между стремлением ввысь и сопряженным с этим трудом или беззаботным (инерционным) скатыванием вниз. Законы физики универсальны: если объект не поднимается вверх, он сползает вниз. Точки покоя не существует. Если росток не прибегает к обработке священным инструментарием таинств, оставленных Сеятелем, его душу губят сорняки страстей и грехов. Если он не питается от Источника благодати в Святом причастии, то иссыхает и чернеет. Хотя тело-скорлупка годами может сохранять внешние признаки двигательной активности. Каждому хозяину жаль своего труда и испорченные червями посевы. Однако участь сухой соломы – огонь. Причастие укрепляет дух-вертикаль в оболочке-горизонтали. Внутри человека, принявшего в себя тело и кровь Владыки сияет крест - знак соединения с Творцом. Посыл: хозяин видит живые всходы по тянущимся к солнцу листьям, каждой клеткой стремящимся к источнику света и тепла. По опавшим к земле листьям видно, что растение засохло и нуждается в воде. Так и Владыка видит живые души по воздетым к Нему рукам, по тянущимся ладоням, намеренно созданным в форме листа. Все святые и праведники, все живые души молятся Солнцу Правды, обращая к Нему руки-ветви и ладони-листья: им открыта тайна этой символической симметрии. Вся природа подсказывает и намекает человеку на метафору Сеятеля. Как природа проживает четыре поры года - весну, лето, осень и зиму, так и человеку положены те же четыре поры. Святителю Игнатию Брянчанинову была открыта тайна сего прообраза, которую он описал в эссе «Сад зимой». Дают уловить, как за избранной территорией, процессом разрастания, каждым семенем и корнем пристально, заботливо, с великой любовью наблюдают… Заключительный этап Проекта перенесен (выведен) сюда из других наделов и площадей. По причинам структурных повреждений, чистота питания семян в прежних местах нарушена, связь с Источником повреждена: материал мутировал. Посыл: цель - собрать тех, кто осознанно по своей воле выбрал Владыку. Семена, помнящиеся своего Сеятеля. Детей, любящих Отца. Творения, ищущих Творца. Три спирали Внимание возвращают к спирали над пещерами. Посыл: отсюда проросла Русь. Благое семя, положенное в колыбели-пещере принесло многократный плод. Тут духовная пуповина триединого Царства. Появляется еще одна спираль - крошечная. Посыл: ДНК человека, носитель, на котором содержится «база данных» вашего вида. В следующее мгновение становится видна третья спираль – гигантская, космических размеров. Посыл: Галактика Млечный Путь, в которой находится Солнечная система и ваша планета. Три спирали - главные вместилища информации, каждый из которых подчинен единому замыслу Владыки. Ресурс (содержание) одной размещен (влит) внутри другой, а затем третьей. Между тремя спиралями существует сложная проникающая взаимосвязь. Ее дали уловить краями сознания, но не хватает слов и понятий ее выразить, сформулировать. Она насквозь мистична и одновременно совершенно конкретна. Все мироздание пронизано символами - указаниями на связь в духе. Увы, мы почти не в состоянии понять вложенные в них смыслы. Очевидно, спирали видимо символизируют единство замысла, действие принципа «как вверху, так и внизу», «как внутри, так и снаружи». Знак указывает на одного Автора, одну руку, один почерк. Связывает разные уровни бытия и формы жизни от малого до великого: спираль генома, спираль истории, спираль галактики… «Жесткие диски», которые содержат все сведения о Проекте от первой буквы до последней, от начала до конца, от первого вздоха до последнего. Триединая Русь Вид Руси, покрытой великим сиянием, вызывал трепет, восхищение, радость, упоение. Над ней сонмы ангелов. Тут главная жатва. Устроением Божиим России отведены самые большие и богатые земли планеты. Святая Русь изначально задумана и создана как видимый символ Пресвятой Троицы на земле – видимый знак в образе трех единокровных русских народов, туго заплетенных в косу от одной главы. Троическое устроение в мире Горнем символически отраженное в дольнем. Теперь понятно, почему святые и старцы называли Русь подножием престола Пресвятой Троицы на земле, они видели это триединство воочию духовным оком. Из расщелин в земле появились странного вида черные насекомые. Двигались организовано, косяком, рассредоточивались и обтекали пространства с огромной скоростью. Лапы как у кузнечика или саранчи. Глаза как у стрекозы. Челюсти сновали быстро. Опоясывали сообщества семян, нависали черной тучей, расползались, проникали внутрь. Посыл: над посевами нависла опасность! Стратегический урожай семян в опасности! Крайняя угроза повреждения для остатка избранных всходов. Приготовлен лукавейший, хитроумный способ уловления верных, который большинство из них не смогут различить и погибнут. Уловка исходит из внутренней среды Церкви. Задумано влить отраву в главную святыню. Смешать целительное средство с ядом. Соединить несоединимое. Захватить земные престолы Владыки. Наслать черную саранчу на посевы. Впустить слуг черных в число слуг Владыки. Зверя - в святилище. Незаметно подменить священный инструментарий таинств на пустой эрзац под «благим» предлогом. Неразличимо извратить заповеди Сеятеля, стандарты для прохождения в Его житницу. Перепутать последовательность букв в слове, символов - в коде. Прервать нить связи. Замышлен тотальный подлог при сохранении внешней схожести. Магистраль благодати опустошат и заменят ядом. Посыл: на предыдущем витке из миллиарда засеянных семян-душ (100% живущих) плод приносило до 25 %. Ныне из семи миллиардов (100% живущих) спасается едва 3 % - в абсолютном большинстве в землях Третьего Рима (понятие о цифрах относительно, величины не называют, а показывают в видимой пропорции). Число годных для Житницы приблизилось к критической отметке. Смысл продолжать Проект исчерпан. Мысленный сигнал повышенной тревоги: главное - над избранным остатком раскидывают уловляющую сеть, плетущуюся из преисподней. И раскидывается она теми, кого они считают за «своих». Предательство уже совершено в сердцах легиона иуд. Подготовлено самое масштабное похищение семян за всю историю. Небо скорбит об обреченном предателями на погибель урожае Владыки. Но пророчества должны исполниться. Сюжет должен быть закольцован. Ангелы выберут драгоценные верные души до последнего зерна со всех наделов. Сито Сеятеля наготове. Последняя третья мировая битва начнется с земель Третьего Рима, избранных полей Владыки. С земного подножия Святой Троицы - Святой Руси, где реализован третий этап Проекта, где собран самый богатый урожай. Отсюда такая лютая ненависть врагов Владыки к Святой Руси, наипаче к ее сердцу - Третьему Риму. «Где труп, там соберутся и орлы». Из бездны на Русь поднимаются все новые полки черных насекомых. Собираются невдалеке от Дальних пещер. Двигают челюстями и лапами, как бы совершают какую-то церемонию. Посыл: перегрызть пуповину, исток корня – в этом заключен конкретный мистический смысл, духовное рассечение. Ритуал высшей магии. Тогда отделенные части одного целого теряют силу и дух единства, как бы «слепнут» и перестают узнавать друг друга. Отгрызенные ведут себя как раковые клетки, обращаясь, нападают на свое собственное существо. Замысел черных – инициировать насколько возможно самоуничтожение триединого организма. Захватить остатки, пометить семена своим начертанием и тем самым полностью подчинить и документально закрепить их принадлежность себе. Огромные массы посевов на отторгнутых частях вязнут и обугливаются в клейкой слизи, выделяемой из густой сети приборов, контролируемых черными. Посыл: информационные продукты, готовящиеся по принципу «отраженного света». Они передают информацию о действительности не прямо, в натуральном виде, а ловят изображения, картины действительности и переотражают их в разных фокусах. Получается превратность, весьма изощренное перекручивание правды, которое выглядит при этом как правда. Воссозданная из аналогов и компиляций действительность очень похожа на настоящую. В информационных продуктах технология та же, что и в пищевых, где используются синтетические аналоги жиров, искусственные ароматизаторы, усилители вкуса, разрыхлители, загустители, стабилизаторы, геномодифицированный соевый лецитин, продукты переработки нефти. По виду и вкусу приготовленное отчасти напоминает настоящую еду, но ею не является. От длительного употребления синтетического эрзаца пищи организм человека терпит серьезный вред на базовом уровне. От потребления информационных продуктов того же типа, вся система подвергается повреждению на морфологическом уровне в разы быстрее. Структурные повреждения носят злокачественный необратимый характер. Падшие духи черны и не имеют в себе света. Однако могут являться в образе «ангелов света», что многократно засвидетельствовано в житиях святых. Их свет – отраженный, фальшивый, хотя органами зрения воспринимается как настоящий. Соприкосновения с такой «информацией» имеют моментальные и трагические последствия для жертвы. Пр. Исаакий Печерский, обманутый «ангелом света» и поклонившийся ему, плясал до изнеможения и потери сознания под бесовскую дудку в своей келии, после чего два года лежал разбитый параличом в безумном состоянии. Этот факт запечатлен в «Печерском Патерике». Его вымолил и поставил на ноги прп. Антоний. Средства и продукты информации, направленные против Святой Троицы и Святой триединой Руси, курируются и программно обеспечиваются технологиями фальшивых «ангелов света». В итоге их жертвы, отравленные липким ядом, источаемым приборами (теле- и интернет-коммуникации) массово скачут под дуду демонов в прямом и переносном смысле. Общая черта продуктов всех типов (пищевых, информационных, духовных) изготовленным по технологии черных - в том, что они выглядят как подлинные, но являются эрзацем, весьма опасной и вредной для семян-душ подделкой. Черным и их слугам ненавистны законы, заповеданные Владыкой, которые всячески ими уничижаются и высмеиваются. Они продвигают свои - новые. Это слово-маркер в их активнейшем обороте - новое время, новый порядок, новая эпоха, новые технологии, новая власть, новый мир, новые идеи. И еще: слуги новой идеологии свободы (от заповедей Божиих) очень любят говорить об «ангелах света». Апостол Павел предупреждал о сатане, что он «принимает вид ангела света» (2Кор. 11:14). Посыл: устоявшим в определенном Владыкой единстве, верных Троице Небесной и земной, не предавших истинную веру, не отпавших от Третьего Рима уготована награда. Сюжету надлежит сворачиваться в обратном порядке. Следом за землями Третьего Рима кровью омоется Второй Рим, вечная Византия. Она также незыблема в очах Божиих как и Святая Русь, сияющая в веках. Финальные эпизоды развернутся в избранных ветхозаветных землях Месопотамии, меж трех великих рек. Смыканию истории положено быть в месте начала – на Святой Земле в Палестине. Об этом свидетельствуют все пророчества. В следующее мгновение в сознании подтянули в одну точку «три узелка», последовательно соединили три круга, расположенных на разных уровнях вертикали. Мысленным взором я даже увидела, как они сошлись в одно, стали единым целым. Тут же я оказалась погружена в эпизоды своей студенческой жизни. Проживались они как реальность, только в ускоренном режиме. Круг первый: история, сотворенная человеком В середине 80-ых годов, будучи на первом курсе университета, я попала на утренний сеанс художественного фильма под названием «Сказка странствий». Сейчас могу сказать, что была приведена на него. Мной владело сильное чувство, что я обязана посмотреть ленту. Это философская сказка, действие которой происходит в средневековой Европе. Главный герой - странствующий философ, сочинитель и врач Орландо. Аристотель, Овидий и Гиппократ в одном лице, как иронично именовал его суд инквизиции, вынося приговор как опасному преступнику - пылкому искателю истины. К тому же он еще и одинокий странник, путешествующий в кибитке-лаборатории туда, куда лежит дорога. Однажды Орландо нашел у обочины девочку-нищенку без признаков жизни. Попытался привести ее в чувство, но безрезультатно. А когда занес над ней свой анатомический скальпель, девочка очнулась от блеснувшего металла, и в ужасе бросилась наутек. Орландо догнал ее со словами: «Прости, я думал, ты умерла. Я изучаю мертвых, чтобы помогать живым». Сирота Марта поверила. Два одиноких странника стали друзьями и путешествовали вместе, олицетворяя единое существо: Марта - чувство, душа, эмоция, Орландо - ум, анализ, мудрость. Оба добры, просты и сострадательны. Орландо жил идей тождественности микрокосма и макрокосма, знал три секрета бессмертия, способ добычи золота из коровьего молока, тайну философского камня. Подкладка его дорожного плаща изображала карту мира с сине-зелеными материками и бирюзовыми океанами, среди его бумаг и гениальных открытий был чертеж летательного аппарата. Его окрыляла мечта о полете, он стремился взмыть ввысь. Рукотворный летопырь Орландо смастерил из своего плаща и строп, когда их по ложному доносу инквизиция приговорила заживо замуровать в высокую мрачную башню, где хозяйничали крысы среди обглоданных скелетов. «Не плачь, девочка. Ты знаешь, для чего Бог создал плохих людей? Чтобы мы смотрели на них и старались быть лучше» - философски утешил девочку Орландо. На этом дельтаплане они вырвались из заточения, взмыв над бескрайними полями с высоты башни. Приземляясь, Марта сильно ударилась и лишилась чувств. Из нее вышибло дух. Орландо сосредоточенно наполнял ее легкие с помощью искусственного дыхания, и вернул ее. У Марты был младший брат Май, которого похитили разбойники за его сверхчувствительность к золоту. От приближения к нему ребенку становилось плохо, его мучили судороги, он терял сознание. Мая использовали как живой локатор для поиска кладов два грабителя, мечтавших о богатстве и власти. Путешествуя по странам, Марта и Орландо искали украденного ребенка. В очередном городе, куда вошли странники, свирепствовала чума. Спасая двух малышей, Орландо вступил в схватку с «костлявой», которая явилась к нему воочию, заразился и умер. Тело лекаря, крестообразно распластанное на земле, сожгли жуткого вида санитары в зловещего вида латах-скафандрах. Марта наблюдала за сожжением учителя из кустов. Когда земля остыла, она легла на пепел Орландо внутрь черного креста, и долго лежала, глядя в небо. Дальше девочка продолжила поиски брата одинокой странницей. Прошло десять лет. Как-то Марта, переходя пшеничное поле в чьих-то владениях, стала жертвой псовой охоты. Ее как дичь гоняли по полю борзые и всадники. Наконец она без сил упала, и над добычей, отогнав готовых разорвать ее псов, склонился молодой красавец принц. «Марта! - вырвалось у щеголя-охотника, когда он повернул свою жертву лицом. - Наконец я нашел тебя, сестренка!» Май радостно увлек ее в свой роскошный замок, устроил пиршество в ее честь, созвал гостей. Здесь блистали золотые кубки, дорогие яства, сундуки, набитые драгоценностями, наложницы в шифоновых шароварах, парчовые кафтаны разбойников, ставших отцами и братьями похищенному сироте. «Смотри, у меня давно не болит голова от золота! Я даже могу его притягивать!»- торжествующе потрясал грудами блестящих цепей принц-разбойник перед лицом сестры. Марта поняла, что, не успев обрести, потеряла брата окончательно. Он умертвил свою душу сребролюбием и гордыней. «Эх ты! Из-за тебя такой человек погиб» - с болью прошептала девушка, оставляя замок. Май бросился следом, обуреваемый сильнейшей внутренней борьбой: голос крови вступил в схватку со страстью к богатству. Начался очистительный кризис. Золотые кубки, цепи и украшения живыми змеями потянулись к принцу-нищему, проламывая полы, кроша стены, вспарывая тайники. Замок поколебался и стал обваливаться. Рушились устои мира, построенного на зле, погребая под собой, тела своих жертв, пленников мамоны. Под открытым небом у обвалившейся стены Марта нашла бездыханное тело Мая. Сосредоточенно молилась, делая искусственное дыхание, возвращая в брата дух. Увидев, что он открыл глаза, обернулась и пошла. Май поднялся из обломков, запрокинув голову в пронзительной синевы небо. Над развалинами всходило солнце. Нарастал звук взмывающих крыльев в музыкальной партитуре Странника. Марту остановил знакомый голос: «А я думал, мы с тобой полетим как птицы. У меня чувство, что я умею летать...» Май вытащил из груды камней обломок палки и на освещенной стене постепенно появился чертеж - рукотворный летопырь. «Орландо...» - ошеломленно окликнула Марта. «Что девочка?» Круг второй: человек, сотворивший историю Никогда ни до, ни после ни одно произведение не производило на меня такого впечатления, хотя в последующие годы были пересмотрены сотни и сотни фильмов и спектаклей. Выйдя из кинозала, я тут же зашла в него снова. Потом еще раз на следующий сеанс. Дело было не в художественном эффекте. Хотя меня потряс глубокий символизм картины, его космические идеи, цепная передача оживляющего духа от Орландо Марте, от Марты - Маю. У меня появилось стойкое ощущение, даже уверенность, что я знаю этого странствующего философа, Аристотеля, Овидия и Гиппократа в одном лице, что он существует на самом деле. Не придумав ничего лучшего, я «увязалась» за исполнителем роли Орландо - Андреем Мироновым. Ездила в Москву на его спектакли, пересматривала фильмы, читала интервью. Однажды шла по Тверской в МХАТ с билетом на спектакль «Амадей» в кармане. Вдруг на площади Маяковского меня завернуло к театру Сатиры. Точно знала, что Миронов сегодня не играет, но ноги сами понесли сквозь строй интересующихся «лишним билетом». У входа висело написанное гуашью объявление, сообщавшее, что вместо объявленного спектакля «Крамнегел» будет предпремьерный показ «Прощай, конферансье!» по пьесе Г.Горина в постановке А.Миронова. Ко мне подошел седой старик (ветеранам всегда держали резервную бронь): «Билет нужен?» Я кивнула и получила билет - ряд 11, 1 место. (Этот билет я хранила много лет). Когда свет в зале погас и началось действие, рядом со мной на откидное место рядом с входом в зрительный зал присел Андрей Миронов. Рядом встал драматург Григорий Горин. Нет смысла описывать как «зашкаливало приборы» взбудораженной зрительницы, как дрожащими руками доставалась из сумки пачка мироновских фото из серии «Актеры кино». Перед антрактом авторы, которые были ближайшими друзьями, вышли в холл, и я выскользнула за ними. Заворожено наблюдала за Мироновым, который терпеливо подписывал фото. Тогда же я впервые разглядела Горина, мое внимание обратилось на него. Это был монументальный человеческий экземпляр, библейский архетип. В нем чувствовалось благородство, внутренняя сила и некая загадка. С этого момента «Сказка странствий» пересекла границу вымышленного и пролилась в реальность. Орландо из придуманного мира привел к живому прототипу. Горин был философом по своему складу натуры, сочинителем-драматургом по образу занятий, врачом по образованию и первой профессии. Он редко писал на темы современные. Его идеологией была вечная борьба добра со злом, вопросы смысла жизни, проблемы выбора. Горин возвращал своих героев из минувших веков, соединял миры и эпохи, странствовал по мистическим тоннелям, выныривая то в прошлом, то в будущем. Этого нельзя проверить и подтвердить, но, похоже, он принадлежал к древнему библейскому роду, колену Авраамову. Больше всего на свете его интересовал Творец. Горин горел ревностью по горнему. Собственно и свое творческое имя он принял в знак этой вертикали. «Фамилия «Горин» соединяет в себе гору, горе и гореть», - объяснил он позже. Но это горение по вышнему оставалось его сокровенным, тайным. Мир знал его совсем другим – успешным писателем, драматургом, сценаристом, любимцем московской творческой элиты, телеведущим популярных программ…Только после смерти в его дневниках близкие с изумлением открыли для себя неизвестного Горина - каждая запись содержала разговор с Богом, завершалась благодарностью Ему, обращением к Нему. Круг Горина - московская творческая среда последней трети ХХ века, люди известные и именитые. Почему духовные, религиозные и мистические темы он разделял с некой девочкой из провинции объяснить невозможно. Впервые в жизни со мной серьезно говорили о Боге. Об измене на Небесах и отпадении части ангелов. О толкованиях Священного писания, пророке и царе Давиде, Евангельских притчах, ветхозаветных пророчествах, Песне песней Соломона, которого он так почитал. О сердце как мистическом органе, поле боя за человеческую душу между силами света и тьмы. О тайнах потустороннего мира, о смерти как переходе в вечную жизнь. Его невероятно интересовало как Там, за чертой. И это отразилось в его творчестве. Только когда его не стало, я осознала, что он был единственным человеком, которого я, своенравная и упрямая, слушалась безоговорочно. Фактически он был моим «старцем». Он воспитывал, просвещал, обтесывал духовно дремучую колоду. «Колоде» несказанно повезло, ибо все знавшие его, признавали в нем мудреца, философа, тянулись к нему как к старейшине, творцу невероятных сюжетов, захватывающих историй, благородных героев. Многое из сказанного им я смогла понять только через годы. Но все это было потом. А через три месяца после неожиданного пересечения в театре Сатиры, состоялась наша первая беседа с Гориным в его писательской квартире на Тверской. Я брала у него интервью для популярной в те годы газеты. В материале был использован горинский прием соединения реальностей. Газету выслала почтой по адресу драматурга. А позвонила ему только спустя несколько месяцев, когда в следующий раз оказалась в Москве. «Вы, наверное, меня не помните…» - пролепетала в трубку телефона-автомата у Киевского вокзала. И неожиданно услышала: «Будьте через час возле Союза писателей. Я вас искал». Как со временем выяснилось острое чувство родства душ, ощущения, что знаем друг друга давно, раньше, чем всегда, появилось сразу у обоих. Это крайне изумляло. Нас разделяла солидная разница в возрасте, социальном и материальном положении, круге общения, статусе. Известнейший драматург, Шекспир ХХ века и... провинциальная студентка. Но эту дарованную связь, необъяснимую, крепкую, мистическую, не разорвала даже смерть писателя. Она ее только видоизменила. И укрепила. Когда в Москве его стараниями открыли музей Андрея Миронова, он повел меня туда. Был будний день, в уютном помещении никого кроме нас не было. На стене одной из комнат меня остановил пронзительно-печальный взгляд Орландо с сине-бирюзовой афиши «Сказки странствий». Захлестнуло неожиданно и сильно. Попытка держать лицо провалилась. - Не плачь, девочка. Ты знаешь, для чего Бог придумал расставание? Чтобы мы радовались встрече Там. Я зарыдала в голос. Этого не может быть!!! В голове сверкнула молния и как громом поразила невероятная очевидность: «Аристотель, Овидий и Гиппократ в одном лице». Философ, сочинитель, врач…Объял страх. И замешательство оттого, что происходит то, что невозможно. Потом часто приходилось слышать от Горина: «Знаешь, девочка...» Ему почему-то нравилось так обращаться. В свой предпоследний приезд в Киев за девять месяцев до смерти он повел меня к нотариусу и официально сделал своим представителем. А на титуле новоизданного Собрания сочинений на этот раз серьезно и задумчиво написал: «Моему чрезвычайному и полномочному послу...» Тогда же он рассказал об искушении, пережитом в одной из западных стран, куда их с женой пригласил состоятельный поклонник его творчества. В честь именитого гостя хозяин поместья решил устроить вечер, пригласив своих друзей и местных литераторов. В какой-то момент свет на всей обширной территории, огороженной внушительным забором, погас. Спустя полчаса, пока вызывали аварийные службы, выяснилось, что гангстеры, прослышав о приеме, умышленно повредили электрокабель, чтобы обесточить сигнализацию и ограбили дома, в которых остановились гости. Горин лишился документов, наличных, банковской карточки, ключей от дома и от машины. Ночью он был вынужден звонить в Москву, чтобы заблокировать счет. Его попросили назвать контрольное слово-пароль. Но Григорий Израилевич не мог его вспомнить. Сотрудники банка узнали его по голосу, и пошли навстречу: счет был заблокирован. Когда по прилету он приехал к шефу банка, тот расплылся в улыбке: «Как же вы могли забыть?!» Горин взял протянутую карточку и прочел слово-пароль: «Драматург». Последний раз драматург приезжал в Киев в мае 2000 года по приглашению министра культуры Украины Богдана Ступки, исполнителя главной роли в его пьесе «Поминальная молитва» (в Киеве спектакль шел с названием «Тевье-Тевль»). А 15 июня его не стало. Спустя 12 лет 22 июля 2012 года ушел из жизни Богдан Ступка, с которым тоже связывала крепкая дружба. Он 20 лет оставался непревзойденным Тевье-молочником, влекущим свою телегу, символизирующую бренность бытия, с земли на Небо - по уходящему ввысь звездному сиянию Млечного Пути. Круг третий: Бог, сотворивший всё Два первых узла подтянули так, что меньший, влившись в средний и составив с ним одно целое, вошли внутрь третьего. Как матрешки: меньшая помещается внутри средней, средняя - внутри большой. Творец вмещает в себя все уровни бытия, все истории, все творения, в том числе и человека, который в свою очередь наделен способностью творческой волей создавать сюжеты, истории, давать жизнь героям. Без сомнения, Русская матрешка самый философский сувенир в мире, игрушка-прозрение – символ иерархии и образующего принципа Творца и творения. Горин (как и другие писатели) не раз рассказывал, что в произведениях, сочиненных по вдохновению, наступал момент, когда созданные авторским воображением герои будто оживали. И он уже как бы со стороны наблюдал за ними, позволял им проявлять характер, самим развивать отношения между собой, вести самостоятельную игру. И даже спорить со своим создателем-Демиургом, чьей фантазией они рождены. Герои пытались влиять на задуманный Драматургом сюжет, внутри которого каждому была отведена своя роль. В нескольких произведениях, например, в «Доме, который построил Свифт» Горин применял «принцип матрешки» с таким мастерством, что это потрясало до глубины души. Его герои пытались вырваться за пределы отведенной канвы, за рамки жизни и смерти, заглянуть за черту, прорваться в вечность. Собственно как и сам Драматург, которого неудержимо влекли те же тайны. Тринадцать лет длилась сказка странствий, причудливо соединившая наши пути. А спустя еще тринадцать лет после ухода Горина, после длительных интенсивных и подчас экстремальных духовных поисков, воцерковления и приобщения к святыням Киево-Печерской Лавры встала тема «Тератургимы». Этот труд был великой милостью Божьей. Но одновременно и испытанием. Он был дан Преподобными как послушание, которое надлежит выполнить безпрекословно и безропотно. Редакторская, издательская и организационная часть была профессионально знакомым делом. Оставалось непонятным, откуда могут появиться средства на издание такой уникальной и непростой книги. На протяжении всего рабочего цикла постоянно, плотно и четко транслировалась мысль: «Деньги придут с того света». Трудно было понять, что это означает и как такое возможно. Но преподобные своей многомощной молитвой как мостом соединили края двух миров. Это был безпримерный урок веры: не проходило чувство, что ступаешь по воздуху, не видя перед собой тверди. Она ощущалась в самую последнюю секунду, когда шаг уже был сделан. Ровно накануне сдачи трактата в печать появилась нужная сумма. Это был неожиданный гонорар Горина за проект по пьесе «Поминальная молитва». Когда я сидела в банке и оформляла документы, менеджер спросила, какое слово будет паролем по счету. Уже собралась сказать «Тератургима», но не успела. В сознании сверкнула молния, высветив давно заархивированную в памяти историю забытого Гориным слова-пароля. Тут же пришел мысленный приказ: слово-пароль – «драматург». Девушка-менеджер удивленно вскинула брови, услышав в ответ на свой вопрос странный загадочный смех. Наконец я назвала слово, и она записала его в нужную графу. Мысленный посыл еще раз подчеркнул очевидное, придав ему окончательную четкость, равную прозрению, связав в уме две разные реальности: деньги от драматурга! С того света! За молитву – за «Поминальную молитву»! Поминальной она была в буквальном смысле, поскольку оба человека, напрямую связанные с проектом – Горин и Ступка ушли в мир иной. Скажу сразу, что по неслучайному совпадению книга была подписана в печать в день ухода Горина 15 июня, а тираж приехал в Лавру в день ухода Ступки 22 июля. Ровно накануне памяти преподобного Антония Киево-Печерского, отца русского монашества, благого семени, принесшего богатый урожай, на юбилей 1000-летия его первого возвращения с Афона в Киев, из второго Удела Пресвятой Богородицы в Ее будущий третий Удел Киево-Печерскую Лавру. Время и даты имеют значение, как и место. Не отпускало чувство, что все даты, события, люди, точки «входа» и «выхода» были отмерены и рассчитаны давным-давно – то ли четыре сотни лет назад, то ли от начала… Когда я только начала работать в редакции после университета, в издательском объединении «Пресса Украины» тогда еще была пневмопочта. В редакции закладывали патрон с версткой, который пулей несся по рукаву связи, и через минуту его получали в типографии. И эта связь напоминала сообщение в случае с передачей суммы на издание Божьих чудес - «Тератургимы». Гонорар драматурга - от Драматурга, Который Сам послал средства на издание Своих чудес. Видение над пещерой исчезло. Пришел посыл. 1. Внимание обратили на нижнюю точку: странствующему философу, сочинителю и лекарю Орландо, девочке Марте и другим героям дана жизнь в сюжете «Сказки странствий» творческой волей человека. 2. Внимание обратили внутрь, и все стало видно со стороны: - философ, драматург и врач Горин, ты, заблудшая странница, все люди, когда-либо населявшие землю, вызваны к жизни и поселены в историю Сказки странствий, в великий замысел Владыки Его творческой волей. Все вы странники на земле, которым дан выбор принять одну из сторон в битве света и тьмы, добра и зла, любви и ненависти. Поле сражения – сердце человека. 3. Внимание возвели ввысь. Яркая вспышка осветила в архиве памяти строку-триумвират, объясняющую название «Тератургима», которая была получена полгода назад: Демиург, Драматург, Хирург. Троица в трех ипостасях. Я произвел замысел и дал ход Проекту. Я вдохнул жизнь во всех участников своей великой драмы. Я исцеляю повреждения и обновляю человеческую природу. Аристотель, Овидий, Гиппократ в одном лице. Философ, драматург, врач в одном лице. Демиург, Драматург, Хирург в одном лице. Время остановило ход. Как и все другое внутри и снаружи. Наблюдающий взгляд, который давали ощутить прежде со стороны, был обращен прямо в сердцевину… Есть вещи, о которых невозможно рассказать, можно только пережить. Я почувствовала как прямо сейчас закольцовывается история, начавшаяся тридцать лет назад на сеансе «Сказки странствий». Ее замысел, герои, цепь эпизодов и канва сюжета - были задуманы давным-давно. Я испытала глубочайшее потрясение. Гениально! Непостижимо! Возвращение как парение…Пришел посыл, мысль как бы укрупнили: Демиург сотворивший мироздание и все сущее в нем. Драматург, запустивший все истории от персональной до планетарной. Хирург, врачующий и исцеляющий всех прибегающих под священный инструментарий таинств. Автор изволит завершить свой замысел. История близка к финалу. Черед последнего эпизода. Видение вернулось. Земля полыхала в невообразимом огне. Пламя высотой в 20-этажный дом, а может и выше, поглощало все и вся. Когда-то нечто похожее я видела по телевизору, когда показывали, как горит фонтан нефти. Я знала, что это Киев и далее. Стена огня поднималась до неба. Но он был не такой как в горящем костре, на который приятно смотреть. У пламени ясно различалась другая природа, которая пугала. Объял великий ужас. Сковало оцепенение. Наблюдение за этим пламенен почему-то лишало энергии и силы. От чудовищного страха и невозможности что-либо воспринимать, точное понимание об этом огне исчезло. Осталось раздвоенное: последний огонь, в котором сгорит земля. Огонь, в котором на духовном уровне земля горит сейчас. И который вскоре вырвется наружу. Закладка из Евангелия выпала, и когда я потянула книгу за корешок, она сразу открылась так, будто ее кто-то развернул. Взгляд остановился на середине правой страницы, строка обрела резкость. Прочтя ее, я в изумлении и страхе уставилась на икону Воскресшего Христа. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» продолжало набатом звучать в голове. (Откр.:22:13). Посыл: три уровня, подлежащие окончательному смыканию. «Альфа и Омега» - первая и последняя буквы алфавита, символ изреченного слова, закольцованного сюжета, достигнутого совершенства. «Начало и конец» - знак сплетенного венца, оконченного действия, завершенной истории. «Первый и последний» - символ всеобъемлющего охвата, достигнутой цели, восстановленной полноты. «Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» Дом, который построил Бог Увы, люди не в состоянии осилить предложенный Демиургом высокий жанр, принять отведенную Драматургом роль героев величественной эпопеи, оценить жертву Хирурга, Врача душ и телес наших, пролившего за них свою кровь. Они не верят в истину. Не могут проснуться. Но те, кто поверил, принял заповеди и исполнял их с усердием, исповедовал Истину до конца – станут выше ангелов. Ибо условия их проекта были другие, намного более трудные. Они были обременены плотью, запечатаны внутри капсулы, лишены духовного зрения и слуха. Они выдерживали постоянные нападения от падших духов, вырывались из расставленных ими сетей, боролись со своей падшей природой, снедаемой страстями. Но и в этих условиях, сквозь три пелены, три пропасти, три стены они узнали своего Сеятеля, своего Творца, своего Искупителя. Их души прорвались к Нему сквозь прах, как семя пробивает землю и тянется листьями к солнцу. Как дремучая душа, заблудившаяся в дремучем лесу, смотря «Сказку странствий» через три слоя ваты узнала родной голос, почувствовала зов триединого Творца - Демиурга, Драматурга, Хирурга. По пророчествам в последние времена преподобные Печерские - первые русские святые возвысят свой голос и скажут миру свое веское слово. Похоже, «Тератургима» и является таковым. Ее чудеса во многом равны Евангельским, они открывают и духовно доказывают единственность канонического православия как инструмента для спасения души. Экуменисты и адепты неоязычества, отформатированного по тренду нью-эйдж, неутомимо повторяют мантру «Бог один». Воистину так. Как и дорога к Нему одна-единственная – православная вера, узкая тропа в Царствие Небесное. Спаситель не говорил о многих «тропах», а лишь об одной. Первый революционер Люцифер, он же сатана, он же низвергнутый в бездну «ангел света», он же отец лжи, он же диавол, он же враг рода человеческого, он же лукавый имеет еще одно прозвище – обезьяна Бога. Он не оставляет попыток любым способом добить свою идею-фикс «будете яко боги» и заманить на нее как можно больше жертв. Он тщится подладиться под Творца, выдать себя за Него, обрядившись в одежды «света», в революционный формат высоких технологий, выдавая их возможности за великое благо для человечества. Но не может зло родить благо. Обезьяна-плагиатор копирует оригинал, пронизанный живым духом исключительно технически, в грубых и мертвых выражениях и формах, в обманной личине эрзаца-заменителя. Но она ничего не может сообщить о жизни духа, как посмертная гипсовая маска ничего не расскажет о жизни и характере человека, с которого ее сняли (не случайно в активе языческой магии такой арсенал различных масок). Лишенный творческого начала и поэтому снедаемый завистью к Творцу и его созданию человеку, лукавый плагиатор на протяжении всей истории штампует на земле материально-предметные кальки того, что увидел и узнал до своего изгнания в Царстве Божием. Из безплотного мира духа он как фокусник-иллюзионист из цилиндра вытягивает в мир вещественный перед носом потрясенных зулусов «сакральные» камни, железки, деревяшки, формально копирующие принципы Божьего устроения. Таких эрзацев «made ofLucifer» сотни и тысячи на земле. Начиная с пирамиды Хеопса, имитирующей в камне принцип Святой Троицы, Церкви Божией как места спасения, перехода в Вечность, коммуникации с Царством Небесным, соединения с Троицей. Заканчивая гаджетами - попыткой заменить утраченную после падения духовную связь с Богом и телепатическую между людьми бес-проводными технологиями вай-фай (вай-вай называет их один р.Б.). Этот цифровой костыль - издевательство и насмешка над духовно слепым и глухим инвалидом, которому вместо хлеба бросили камень, вместо духа - папье-маше. Трагедия человечества в том, что оно не осознает, что его этим костылем гонят в ад, сковывая цифровыми цепями и погоняя электронной плетью. Святое Писание запрещает под страхом проклятия менять даже йоту в том, что дано людям в слове через Духа Святаго. Ибо изменишь одну черту, нарушишь точность «паролей» и «коды доступа», уклонишься хоть на миллиметр, собьешься с узкого пути, заблудишься, запутаешься в сетях, погибнешь, не войдешь в Царствие Небесное. Кто дерзнет возражать Христу сказавшему: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом»? Лук.16: 10. Если в коде цифрового пропуска изменена одна цифра или даже точка – вход его владельцу будет заблокирован. Никто никуда не войдет, хоть разбейся головой о стену и стеки с нее соплями. Если в электронном адресе изменить всего лишь прописную букву на заглавную, или нижнее подчеркивание на дефис, письмо не дойдет до адресата. И современному пользователю это легко понять. Так обезьяна Бога тщится сделать электронную эрзац-копию врат, отсевающих плевелы - тех, что ведут в Царствие Небесное. Но если даже здесь, на земле человеку нельзя пройти через цифровые пропускники обезьяны Бога, изменив хоть точку в пароле, то как возможно войти в Царство самого Бога, переиначив по своему усмотрению данные Им законы, облегчив уставы, упростив сами таинства, заповеданные Христом и апостолами, заменив жертвоприношения их составляющие - вино, свечи, ладан - на химические аналоги? Читать ПРОДОЛЖЕНИЕ Комментарии Оставить свой комментарий 13.08.2014 / Вячеслав Скорее всего ересь экуменизма! или просто "уния", будет изменена служба в храмах. Храмы не поменяют своего обличая как снаружи так и внутри и одежды останутся у священников те же, вот только на службах будут восхвалять "папу" а не Творца.Конкретно: молитва- "Верую" будет изменена, а … Читать полностью 17.07.2014 / Александр А тут можно скачать pdf-копию подлинника "Тератургимы" издания 1638 года: http://www.history.org.ua/?litera&id=6802&navStart=57 Читать полностью 16.07.2014 / Александр С чего автор этих "пророчеств" так циклится на "Тератургиме"? "Тератургима" - всего лишь польскоязычная компиляция "Киево-Печерского патерика", напечатанная в 1638 г. монахами Печерской лавры для вразумления еретиков-ляхов. Русские же люди читают "Патерик Печерский" по-славянски с начала 15 века. … Читать полностью 16.07.2014 / zaistinu.ru Спасибо за информацию. 06.07.2014 / Юлия Я давно думала о пророчестве, что преподобные отцы Киево-Печерские еще скажут свое слово, и все хотела узнать, что же это будет такое? Вот, кажется, теперь поняла. Это потрясающее Откровение! И одновременно страшное.. особенно это: "Приготовлен лукавейший, хитроумный … Читать полностью Оставить свой комментарий Облако тегов ▪ 04.07.2014 - ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК ИСТОРИИ - Видение над Киево-Печерской Лаврой - Часть 1

▪ 04.07.2014 - ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК ИСТОРИИ - Видение над Киево-Печерской Лаврой - Часть 2

▪ 12.05.2014 - Сбылось пророчество, присланное читательницей нашего сайта



Наш сайт сейчас переведен на новый сервер. Мы тратим очень много средств на его содержание. Если у Вас есть желание и возможность - помогите нам сейчас поддержать сайт в рабочем состоянии.









