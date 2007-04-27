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Летописи обличают ложь об «Украине-Руси»



«Русь» и «русский». Именно так самоопределяли себя жи­тели Руси в то далекое от нас время. Не называли они себя «малороссами», «ве­ликороссами», «восточными славянами», «южнорусской народностью» или «севернорусской», «россиянами» и уж тем бо­лее «украинцами». Все эти термины - изобретение нового времени и с научной точки зрения не имеют никакого права на внедрение «задним числом» в предшествовавшие эпохи. Для установления истины нам важно то, что Русский Нарой изначально идентифицировал свою наци­ональность как Русскую и не дробил, не делил ее ни на какие «ветви». Поэтому в целях восстановления объективной кар­тины прошлого мы должны раз и навсегда отвергнуть терминологические спекуляции на эту тему либерально-коммунистической и украинской историографии, как псевдонаучные и антиисторические.

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В Европе с 2014 года станет обязательным чипирование детей

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ → Паспорта, карты, чипы

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Европа в обязательном порядке будет чипировать новорожденных уже с 2014 года, сообщается в итальянской газете Corrire di Roma.

Европа в обязательном порядке будет чипировать новорожденных уже с 2014 года, сообщается в итальянской газете Corrire di Roma. Блогосфера назвала новость фейком. Родители же опасаются, что это утечка...

15 декабря с.г. эту новость опубликовали итальянские СМИ. По их информации, с мая 2014 года по всей Европе всем новорожденным будет в обязательном порядке устанавливаться подкожный микрочип, который будет вводиться в государственных больницах.

 
Микрочип, т.е. микросхема, будет находится в подкожной клетчатке. Его размер - примерно с рисовое зерно, работает он на основе пассивной технологии НВО (NWO). Такие микрочипы, как утверждается в статье, особенно полезны в случае исчезновения или похищения ребенка. Схемы GPS нового поколения внутри микросхемы позволяют обнаруживать человека-носителя микрочипа с точностью до 5 кв. метров. Микрочип будет подключен непосредственно к спутнику, который будет управлять подключениями.

Такие микрочипы, как утверждается в статье, будут особенно полезны в случае исчезновения или похищения ребенка.

Такой микрочип каждый желающий может имплантировать и себе или своим детям безплатно, независимо от даты рождения, заполнив форму заявления...

В  ведомстве, о существовании которого мы узнаем впервые -  КККН (в итальянском варианте, латинскими буквами это пишется как "CCCP"), Консультативном комитете по контролю населения, приняли во внимание возможность установки чипа всем гражданам, родившимся до указанной даты.
 
Введение чипа будет полностью безболезненным, так как чип будет имплантирован под кожу, в левый локоть, где нет нервных окончаний, - успокаивает всех Corriere di Roma..
 
Благодаря этой технологии, в будущем станет легко отслеживать всех преступников, скрывающихся от правосудия, - восхищается новинкой автор статьи. 
 
Источники: 
http://www.corrierediroma.it/2013/12/microchip-obbligatorio-per-tutti-i-neonati-da-maggio-2014/ 
http://annatubten.livejournal.com/329379.html

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