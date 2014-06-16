Ассанж: власти могут следить за гражданами при помощи их ДНК

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Джулиан Ассанж, главный редактор WikiLeaks, во время своего дистанционного выступления на Форуме персональной демократии заявил, что в обозримом будущем способность правительств следить за своими гражданами возрастет.

МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж во время своего дистанционного выступления на Форуме персональной демократии заявил, что в скором времени правительства смогут еще эффективнее следить за своими гражданами, используя новые технологии кодирования информации, сообщает RT.

По мнению Ассанжа, в ближайшем будущем каждый аспект человеческой жизни будет контролироваться властями. Он заявил, что правительства для этих целей будут вносить информацию о ДНК человека непосредственно в документ, удостоверяющий личность.

В качестве примера Ассанж привел Швецию, где уже на протяжении десяти лет у каждого гражданина имеется специальный номер.

"ДНК берётся при рождении, код ДНК закладывается в удостоверения личности или в иные документы, удостоверяющие личность. В дальнейшем данные ДНК присоединяют к налоговым декларациям и кредитным отчётам", — заявил он.

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года.

Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера.

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