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Решение заочного совещания руководителей малороссийских отделов и групп СРН по результатам прошедшей внутри СРН публичной дискуссии и сложившейся в результате этого ситуации.

Ознакомившись с «Открытым письмо К.Ю. Душенову по поводу статьи «Воины света» в параллельной России» и содержанием ее обсуждения в Главном Совете СРН, а также материалами полемики на Форуме СРН и сайте Харьковского отдела, совещание пришло к следующим выводам.

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Ассанж: власти могут следить за гражданами при помощи их ДНК

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ → Паспорта, карты, чипы

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Джулиан Ассанж, главный редактор WikiLeaks, во время своего дистанционного выступления на Форуме персональной демократии заявил, что в обозримом будущем способность правительств следить за своими гражданами возрастет.

Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж, Архивное фото

МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж во время своего дистанционного выступления на Форуме персональной демократии заявил, что в скором времени правительства смогут еще эффективнее следить за своими гражданами, используя новые технологии кодирования информации, сообщает RT.

По мнению Ассанжа, в ближайшем будущем каждый аспект человеческой жизни будет контролироваться властями. Он заявил, что правительства для этих целей будут вносить информацию о ДНК человека непосредственно в документ, удостоверяющий личность.

В качестве примера Ассанж привел Швецию, где уже на протяжении десяти лет у каждого гражданина имеется специальный номер.

"ДНК берётся при рождении, код ДНК закладывается в удостоверения личности или в иные документы, удостоверяющие личность. В дальнейшем данные ДНК присоединяют к налоговым декларациям и кредитным отчётам", — заявил он.

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года.

Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера.

Комментарии     Оставить свой комментарий

09.07.2014 / Надежда
Кто-то нас всех пересчитал, а нас, Господь Иисус Христос, воскресил Своим Воскресением к Царству Небесному, повелел быть свободными от всякого греха, в том числе и от насильников, убийц и всякого рода извращенцев. Из этого следует, что мы, Божии люди, … Читать полностью
16.06.2014 / Ксения
Лично видела и слышала интервью с Джулианом Ассанжом, где он показывает и рассказывает как он находится под домашним арестом, у него в носу установлен (тогда был по крайней мере) микрочип, на мой взгляд это и есть печать зверя из Библии, которая по американскому Obamacare всех … Читать полностью

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