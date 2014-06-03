Александр Власов: интервью перед смертью

Сегодня, по итогам событий прошедших месяцев, нет никаких сомнений в том, что Вашингтон приступил к реализации некоего плана – с целью если не "разрушить", то очень жестко "покалечить" Россию.
Форум
Перейти на форум
сайта "Стояние за Истину"
Приглашаем Вас посетить наш форум. Для того, чтобы писать сообщения,
нужно будет зарегестрироваться отдельно. Для чтения форума регистрация
не нужна. Если что-то на форуме не работает - обращайтесь в раздел
Обратная связь
Присылайте на форум свои наблюдения и истории, лучшие из них
будут опубликованы на сайте.
Одно из последних сохраненных сообщений от Александра Власова (на фото слева) - русского православного воина, растерзанного псами хунты на Донбассе. Распространите. Люди должны знать, о чем думают и что чувствуют русские воины перед смертью: "Я должен был на днях отбыть в Славянск, я и двое моих друзей. Рассказал матери, объяснил жене, написал завещание, вот только все долги не успел вернуть... Семью готовил месяц, за это время нашлись коридоры через границу, и не безразличные мне люди. На пересечении мы должны были получить автоматы, я из-за габаритов и силы пулемет, экипировку, и т.д. Рассчитывали все купить здесь, а оружие уже на переходе получить. Но один из моих бойцов рассказал нашей общей знакомой с друзьями, и когда я при них сказал что мне придется уехать на какое то время, мне был задан вопрос, ты на Донбасс? А я совсем врать не умею... По моему виду сразу стало понятно... Я попросил только не распространяться никому. Ну и мне решили вылечить голову... А это бесполезно скажу тебе , если даже жена понимает что не удержать.. Надломила меня Одесса , и вся эта ситуация. Я здоровый мужик, не могу сидеть за бабьей спиной, и прикрываться работой и детьми.. Я по природе, по осознанию себя воин, там мое место, я дышу тем воздухом.. И я очень резкий на неправду человек.. Хоть и простодушный) что для русского мужика мне кажется совсем не недостаток) не хитрый я совсем... Сегодня узнали что канал через Ростов закрылся, депутат один помогал, но так случилось... Второй походу накрыло сбу Украины , отвечала девушка и после того как сказали что из России едем, не смогла сориентироваться. Можно самим попытать счастья, но без оружия неудобно как то, я же понимаю что если возьмут и узнают что я русский доброволец приехал мразей к Богу отсылать, сожгут, или еще что придумают, а с оружием веселей как то, спокойнее. Я сказал бойцам успокоится, говорю значит так Богу угодно, Его промысел, надо будет пройдем. Так что ждем.. Вот кратко так все и было и есть на сегодняшний день. Да, не хочется умирать, оставлять детей и жену, и живую мать, но еще тяжелее что однажды сын спросит, а ты отец что делал когда нацисты убивали людей? Так вот я не хочу слышать этот вопрос. Я никогда не разделял Россию , Украину , Беларусь , для меня это все один народ.. Мельчают мужики дорогая, все комнатные бойцы, все кричат надо ехать! Надо спасать людей! А в итоге работа, семья, и осознание собственной трусости.. Я не они,хотя и мне страшно, но я понимаю, что если такие как я не бросят все, и не поедут, и не встав плечом к плечу, до конца будут держать позиции. А жизнь она скоро пройдет, останутся лишь воспоминания, и мне очень хочется, чтоб на смертном одре, я мог себе сказать. Ты достойно прожил жизнь. Ты не сдался Саня. Мы забыли за своим высоколобием, мужским самомнением, комфортом, деньгами, что мы мужчины, воины и кормильцы, но прежде всего воины! Русские забыли как надо умирать! А мы замечательно умираем! Как никто! И парни с востока Украины , показали это всему миру... "