Александр Власов: интервью перед смертью

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Одно из последних сохраненных сообщений от Александра Власова (на фото слева) - русского православного воина, растерзанного псами хунты на Донбассе. Распространите. Люди должны знать, о чем думают и что чувствуют русские воины перед смертью: "Я должен был на днях отбыть в Славянск, я и двое моих друзей. Рассказал матери, объяснил жене, написал завещание, вот только все долги не успел вернуть... Семью готовил месяц, за это время нашлись коридоры через границу, и не безразличные мне люди. На пересечении мы должны были получить автоматы, я из-за габаритов и силы пулемет, экипировку, и т.д. Рассчитывали все купить здесь, а оружие уже на переходе получить. Но один из моих бойцов рассказал нашей общей знакомой с друзьями, и когда я при них сказал что мне придется уехать на какое то время, мне был задан вопрос, ты на Донбасс? А я совсем врать не умею... По моему виду сразу стало понятно... Я попросил только не распространяться никому. Ну и мне решили вылечить голову... А это бесполезно скажу тебе , если даже жена понимает что не удержать.. Надломила меня Одесса , и вся эта ситуация. Я здоровый мужик, не могу сидеть за бабьей спиной, и прикрываться работой и детьми.. Я по природе, по осознанию себя воин, там мое место, я дышу тем воздухом.. И я очень резкий на неправду человек.. Хоть и простодушный) что для русского мужика мне кажется совсем не недостаток) не хитрый я совсем... Сегодня узнали что канал через Ростов закрылся, депутат один помогал, но так случилось... Второй походу накрыло сбу Украины , отвечала девушка и после того как сказали что из России едем, не смогла сориентироваться. Можно самим попытать счастья, но без оружия неудобно как то, я же понимаю что если возьмут и узнают что я русский доброволец приехал мразей к Богу отсылать, сожгут, или еще что придумают, а с оружием веселей как то, спокойнее. Я сказал бойцам успокоится, говорю значит так Богу угодно, Его промысел, надо будет пройдем. Так что ждем.. Вот кратко так все и было и есть на сегодняшний день. Да, не хочется умирать, оставлять детей и жену, и живую мать, но еще тяжелее что однажды сын спросит, а ты отец что делал когда нацисты убивали людей? Так вот я не хочу слышать этот вопрос. Я никогда не разделял Россию , Украину , Беларусь , для меня это все один народ.. Мельчают мужики дорогая, все комнатные бойцы, все кричат надо ехать! Надо спасать людей! А в итоге работа, семья, и осознание собственной трусости.. Я не они,хотя и мне страшно, но я понимаю, что если такие как я не бросят все, и не поедут, и не встав плечом к плечу, до конца будут держать позиции. А жизнь она скоро пройдет, останутся лишь воспоминания, и мне очень хочется, чтоб на смертном одре, я мог себе сказать. Ты достойно прожил жизнь. Ты не сдался Саня. Мы забыли за своим высоколобием, мужским самомнением, комфортом, деньгами, что мы мужчины, воины и кормильцы, но прежде всего воины! Русские забыли как надо умирать! А мы замечательно умираем! Как никто! И парни с востока Украины , показали это всему миру... "

Материал предоставил Валерий Гончаренко.

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03.06.2014 / Надежда

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