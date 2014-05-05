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ДЕСЯТЬ МИРОПРАВИТЕЛЕЙ ПЕРЕД ОЗЕРОМ ОГНЕННЫМ



Библия называет главных организаторов теракта 9/11 и нынешнего мирового кризиса. Итак, библейские пророчества подтверждают так называемую теорию заговора. В частности, они говорят нам о том, что разорение и всяческие бедствия, которые постигнут США (новый Вавилон) перед концом мира, будут организованы глобальной богоборческой структурой, возглавляемой десятью правителями, стремящимися к мировой власти; но одновременно эти бедствия являются попущением Божиим – как наказание людям, отступившим от Него и предавшим себя в рабство греху. И вряд ли нам следует ожидать появления на мировой сцене еще каких-либо апокалипсических «десяти царей», кроме уже имеющихся десяти мироправителей - «самого узкого круга» сверхправительства...

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В Днепре прощаются с Николаем Леоновым

НОВОСТИ → Украинский кризис

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Сегодня 30 мая в Днепре прощаются с ЧЕЛОВЕКОМ НЕОБЫКНОВЕННОЙ ЧИСТОЙ ДУШИ - Николаем Леоновым.
Погиб геройски на Донбассе, сопровождал раненных в той самой, зверски расстрелянной, машине. Единственный сын у родителей, 31 год. Недавно принял сан. Три высших образования
Родился 10.08.1982 г. в г. Днепропетровске; Украина
Чтец православной Церкви, Казак, Чемпион Мира по кикбоксингу, Чемпион Кубка Мира по годзю-рю каратэ-до, многократный призер и Чемпион турниров по рукопашному бою, боксу и кикбоксингу, рэп-исполнитель.
Светлая память и Царство Небесное убиенному воину Николаю.
 Православным нельзя бояться!
"Дорогие братья и сёстры во Христе!
Сейчас распостраняются слухи о возможных будущих притеснениях и гонениях Святой нашей Матери Церкви на земле украинской. Спешу поделиться с Вами своими размышлениями по данному поводу. Братья и сётры, кто или что сможет отлучить нас от любви Христовой, кто сможет вырвать нас из объятий Отчих? гонения ли? раскольники ли? еретики ли? или власть имущии? Нет, дорогие, нет такой силы на небе и на земле, которая смогла бы лишить нас Любви Христовой. Всем тем, кто возвысит свой голос против народа Божьего, всем тем, кто обострит свои зубы на Тело Христово, всем тем, кто уже злорадствует, помышляя в своих сердцах мерзкие планы, хотелось бы сказать: О безумные! Заберите наши храмы - и нас примут леса, которые под сенью своей скроют наследников Царствия Небесного. Заберите наши соборы - и жалкие хлева превратятся в царские чертоги, в которых верные будут пребывать в единении с Возлюбленным. Заберите наши алтари - и архиерейскии груди станут святыми жертвенниками для Бескровной Жертвы. Заберите священные Сосуды - и длани пресвитеров будут вместилещем драгоценной Крови Спасителя. Заберите наши святыни - и они будут судить вас. Заберите священные облачения - и наша нагота воссияет золотом Небесного Иерусалима. Заберите и сами жизни наши - и исполнится желание Невесты (Церкви): Она встретит Возлюбленного (Христа) и будет царствовать с Ним. Безумные, вы забыли что подняли руки на Земное Небо. Православная Церковь Христова Вечна! Только ради Неё и для Неё была сотворена вселенная. Поднять руку на Церковь Мать значит поднять руку на Творца всего видимого и невидимого. Тот, Кто по Своей Любви освятил землю пролитой Собственной Кровью, Тот, Кто сотворил всё одушевлённое и неодушевлённое, Тот, Кто есть Начало и Конец, Альфа и Омега,(Откровение 21:6) Начальник наших жизней - Он основатель Церкви! Он - Глава Церкви! Он и есть Сама Церковь! И Он обещал быть с Ней до скончания века (Мф. 28:20)! Если даже весь мир, вся вселенная, все дышащее и недышащее, все власти земные и даже все силы преисподней, разом восстанут на Тело Христово —- Церковь, то и тогда Она останется незыблемой по обещанию Спасителя: "Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее" (Мф. 16:18)"
________________________
это слова Николая Леонова. Николай погиб.. "Этот чудный человек, который горел чувством справедливости и любовью к Церкви, больше не с нами. Он ушел воином из воинствующей Церкви. Его расстреляли в той самой машине "Скорой помощи" в Донецке, что перевозила раненных. Парень погиб. Мечтал стать монахом и положить свою жизнь за Христа" с о.Alipiy Svetlichny

 

Материал предоставил Валерий Гончаренко.

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